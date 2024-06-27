副總統薩拉退出內閣　菲律賓兩大政治家族正式決裂

今年4月10日小馬可斯（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.,）訪美，副總統薩拉（Sara Duterte）沒有被委任為代總統。很明顯，他不再信任薩拉。他返國後，與美國關係愈加密切，在南中國海問題上屢次與主張九段線的中國發生衝突，越演越烈。這可能成為小馬可斯和杜特爾特決裂的最後一根稻草，所以才發生薩拉辭去內閣部長職務的事。



菲律賓副總統薩拉·杜特爾特6月19日宣佈，辭去教育部長和反叛亂工作組副主席的職務，總統小馬可斯接受她的請辭。分析家認為，這顯示兩個菲律賓政治家族已經分道揚鑣，並且猜測薩拉有意角逐2028年的菲國總統選舉。

薩拉的父親杜特爾特（Rodrigo Duterte）是律師出身的前總統，是南部的政治家族，在達沃市（Davao）任市長20年之久，把達沃市搞得有聲有色。2016年5月他參加總統選舉，女兒薩拉繼承他出任達沃市長。在那場總統選舉中，他以親民政策和「向毒品宣戰」作為競選綱領，獲得39％的選票當選。他一上任就對付毒販，利用強硬手段逮捕且槍殺毒販；反對黨以及西方人士大表不滿，指控他違反人權。

菲律賓總統小馬可斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄4月11日在白宮舉行三邊會談。（Reuters）

杜特爾特拒絕美國與聯合國的維權人士前往菲律賓調查，還辱罵當時的美國總統奧巴馬。他聲稱只要當政一天，就不會停止與毒品宣戰。

杜特爾特在外交方面的政策也與前總統阿基諾三世有別，不再提倡國際仲裁法庭有關南中國海的判決，與中國友好，支持中國的一帶一路倡議，歡迎中國投資，並且在經濟上獲得中國協助。中菲關係在杜特爾特時代頗為密切，引起菲律賓親美人士尤其是軍方的不滿。可是他我行我素，似乎沒有改變政策的跡象，因為他當時具有頗高的民意支持率。

具有社會主義思想的杜特爾特也曾有意和菲共領袖和談，但沒有成功。他對南部摩洛伊斯蘭解放陣線也表示同情，繼續與他們和談；他也有意將中央集權制改成聯邦制，但沒有成功。在他執政時，引起許多觀察家驚訝的，是他對前總統馬可斯的遺體和歷史地位的處理。

圖為2019年10月22日，時任菲律賓總統杜特爾特與長女薩拉在日本東京，出席日皇德仁登基儀式。（Reuters）

兩大家族結盟參選

馬可斯家族在2016年總統選舉時支持杜特爾特。他當選總統後，允許將馬可斯遺體運回菲律賓，還將他安置在馬尼拉的英雄墳場，給這名獨裁貪污而逃亡美國的前總統重新定位。很明顯，他是在為他的政治家族鋪平道路。此後，馬可斯家族與杜特爾特家族開始變得親近。

小馬可斯在當上議員時也發表過親中言論，有意在杜特爾特卸任后角逐總統寶座。小馬可斯頗有號召力，但沒能獲得南部選民支持，須要杜特爾特協助。起初，杜特爾特有意與小馬可斯配搭成為正副總統候選人，即小馬可斯為正總統，杜特爾特為他的副手。因為根據菲國憲法，總統不能連任。不過，後來出面當副總統候選人的是他的女兒薩拉。也是律師出身的薩拉在達沃市當市長政績也很好，且有乃父的豪邁作風。

應該指出的是，菲律賓正副總統是分別選舉出來的，不一定要屬於同一政黨。像杜特爾特總統的副總統羅布雷多就是一個例子。杜特爾特反美，副手則親美，因此他們之間未能合作。投票給正副總統的選民也不相同。所以，杜特爾特當選總統時僅獲得39%，不到半數。

薩拉（Sara Duterte）在上屆大選與小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）結盟作其副手，順利當選菲律賓正副總統，2022年6月30日二人宣誓就職。（Getty）

可是，如果正副總統候選人都是同路人，相互支持，他們的選票就會大增。後來的選舉結果顯示，小馬可斯獲得3100萬票，約51%，薩拉獲得3200萬票，比小馬可斯還多些。有專家分析，如果小馬可斯沒有與薩拉結盟，他不可能獲勝。

競選總統的小馬可斯被選民當成是杜特爾特政策的繼承者，是親中人物，他聲稱將繼續與中國友好交往，也常批評美國政策，說會採取中立的外交政策，只要朋友，不要敵人，以避免冷戰重演。

在勝選後初期，小馬可斯和薩拉看來合作無間。薩拉加入內閣，出任教育部長和反叛亂工作組副主席職務。但是慢慢地，這兩個家族就出現裂痕。

在小馬可斯上台時，雖然也表示要繼續與中國友好，延續杜特爾特的政策，實際上他也有意利用美國牽制中國。美國總統拜登在小馬可斯當選時，是第一個通電祝賀他的大國領袖。據說小馬可斯頗為感動。雖然如此，他對中國的態度還是相當友好。

菲律賓總統小馬可斯上台時，雖然也表示要繼續與中國友好，延續杜特爾特的政策，實際上有意利用美國牽制中國。(Getty Images)

不是同道中人

2023年初，小馬可斯訪華，受到中國國家主席習近平接待，還與中國簽訂14個合約，獲得200億美元的投資承諾。此外，小馬可斯也提升中菲兩國在南中國海的溝通機制。他還說，習近平「保證將繼續尋找對雙方有利的妥協方案，使我們的漁民可以在傳統的漁場捕魚」。他回國後還表示和中國的關係已經進一步提高。

言猶在耳，小馬可斯在同年4月訪問美國，加強美菲聯盟關係，簽訂新的《強化防務合作協議》（EDCA），允許美國利用五個既有的軍事基地，再加上四個新的基地。

小馬可斯為何改變立場，願意給美國提供可以用來圍堵中國的基地？他是否已經放棄中立的外交？眾說紛紜。有人說他對中國失望，特別是在南中國海的問題上沒有得到好處；中國新移民在菲律賓也構成威脅，但是中國沒有理會；也有人說小馬可斯的支持者都是親美派，如今美國拼命拉攏，給予他很多好處。菲律賓是美國的前殖民地，有愛恨難捨的關係，又有互為盟友的歷史，政治意識相近，沒有國際政治經驗的小馬可斯開始倒向美國。

自2023年年底以來，中國和菲律賓圍繞著南中國海爭議島礁的海上磨擦不斷。菲律賓2024年6月19日發布影片，指控中方採用暴力手段，包括破壞菲方船隻。（影片截圖）

小馬可斯和杜特爾特家族其實不是同路人，這可以從三個方面看出。在小馬可斯當選後，他就開始放棄杜特爾特「向毒品宣戰」的政策，沒有再堅決對付毒販。當國際人權組織要重新調查杜特爾特在打擊販毒集團時違反人權的行為，小馬可斯也沒有強烈反對。不過，最明顯的是，他在外交上開始親近美國，與中國交惡。

他接受美國在經濟上資助的承諾，又歡迎美國回來菲律賓，加強軍事合作，重新變成盟友。在南中國海的問題上，小馬可斯與杜特爾特的政策背道而馳，他企圖利用美國的勢力來增強國力，重重地在杜特爾特臉上摑了一巴掌。

如果我們關注小馬可斯與薩拉的關係，會發現打從今年初開始就出現裂痕。首先，薩拉的教育部門和反叛亂工作組缺乏經費，要求更多資金卻遭親小馬可斯的上議員反對。此外，有謠傳她在教育部以及工作組處理財政問題可能受到調查。薩拉也不甘示弱，在達沃市舉行大規模示威，反對小馬可斯修改菲律賓憲法的提案。

2022年6月，菲律賓前總統杜特爾特為女兒薩拉監誓，就任副總統。（Getty）

今年4月10日小馬可斯訪美，薩拉沒有被委任為代總統，小馬可斯反而委任三人組治理。很明顯，他不再信任薩拉。他返國後，與美國關係愈加密切，在南中國海問題上屢次體現主權國姿態，與主張九段線的中國發生衝突，越演越烈。這可能成為小馬可斯和杜特爾特決裂的最後一根稻草，所以才發生薩拉辭去內閣部長職務的事。不過，她沒有辭去副總統職位，因為她是民選的，不是小馬可斯委任，可以留任到2028年。副總統沒有實權，只是當總統突然不能執行任務時才由副總統取代。

薩拉辭職有什麼影響？她離開小馬可斯內閣，表明不願再與政府合作，也因此失去利用政府財政的機會；沒有政府資源，她的活動能力可能會受影響，須要自己找資金支持政治活動。同時，與她有關係的議員和官員也可能受到排擠。薩拉會發出反對聲音；不過，如今小馬可斯勢力還相當穩固，兩個家族的鬥爭還會延續。

作者：廖建裕，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院資深訪問研究員、南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任教授

