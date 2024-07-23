王毅晤美商：任何改變中國制度和道路的企圖都是徒勞的

中國外長王毅7月22日就在北京會見到訪的美中貿易全國委員會董事會代表團。他在會面中表示，中國共產黨二十屆三中全會剛剛成功召開，美中貿易全國委員會是全會後首個來訪的美國工商界代表團。



王毅稱，任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。他強調，中方力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

他向與會的美商說，縱觀中國發展歷程，中國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。中共十八大以來，中國成功實現第一個百年目標，靠的也是改革開放。現在開創中國式現代化建設新局面，奮進第二個百年目標，仍然要靠改革開放。

2024年7月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（中國外交部網站）

王毅稱，全會通過的《決定》2萬多字，覆蓋推進中國式現代化方方面面，是進一步全面深化改革的全景圖。《決定》提出300多項重要改革任務，明確2029年中華人民共和國建國80周年時全部實現，將為中國式現代化提供堅實保障。

王毅稱，三中全會《決定》指出中國的改革開放是有原則、有方向的，總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。

他強調，「任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞的。我們走的是中國人民選擇的人間正道，既不照搬外國模式，也不輸出中國模式，願在平等和相互尊重基礎上同世界各國加強交流交融，在實現世界現代化道路上攜手同行。」

2024年7月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（中國外交部網站）

王毅指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運。中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。

他表示，同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望美國工商界繼續與中國攜手前行，不僅實現自身更大發展，也為推動中美關係發展和兩國人民友好作出新的貢獻。

王毅在會見時表示，中共二十屆三中全會剛成功召開。希望美中貿委會及會員企業結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知。

2024年7月22日，國務院副總理何立峰在北京會見會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（央視新聞截圖）

何立峰在會見中介紹了中共二十屆三中全會、中國經濟形勢和對外開放等情況，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。

芮思博等表示，歡迎三中全會釋放進一步全面深化改革的重要信號。美國工商界對繼續深耕中國抱有信心，期待深化雙方諸多領域合作。美中貿委會願繼續發揮積極作用，為推動美中經貿關係發展作出新的更大貢獻。