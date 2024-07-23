小馬可斯國情咨文炒作南海問題　稱菲律賓「不能屈服」

在南海挑釁搞砸對華關係、與杜特爾特（Rodrigo Duterte）家族走向分裂、未能兑現平抑通脹承諾……當地時間7月22日，「內外交困」的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在國會發表任內第三次國情咨文。談到南海問題時，小馬可斯聲稱菲律賓「不能屈服和動搖」，外交渠道和機制仍是解決爭端的唯一可接受途徑。不過他在講話中並未直接提到中國。



據日本經濟新聞報道，小馬可斯在國情咨文中一再炒作所謂菲律賓在南海問題上的利益和立場。他稱，菲律賓將「一如既往地」維護自身利益和主權，將在「不損害自身立場和原則的情況下，找到緩解地區緊張局勢的方法」。

「菲律賓不能屈服，菲律賓不能動搖。」小馬可斯宣稱，所謂「西菲律賓海」「不僅僅是我們想象出來的，它是我們的」，同時還稱，「基於規則的國際秩序下」的適當外交渠道和機制「仍然是解決爭端的唯一可接受手段」。

值得一提的是，小馬可斯搬出了美國一些政客張口閉口的說辭。新華社此前在起底美國所謂「基於規則的國際秩序」的文章中指出，就算美國不說，世人也知道：美國口中所謂的「規則」，就是其說一不二的霸道規則；所謂的「秩序」，就是「美國優先」的霸權秩序。

菲律賓總統小馬可斯於2024年7月22日在菲律賓馬尼拉大都會奎松市眾議院發表第三次國情咨文 (SONA)（Reuters）

《菲律賓星報》注意到，小馬可斯直接提及南海緊張局勢的內容不到5分鐘。半島電視台報道說，小馬可斯並未直接提及中國，但他稱，菲律賓將通過「一貫的公平與和平手段維護自身權利和利益」。

在23日的外交部例行記者會上，有記者提問，據報道，菲律賓外交部發言人22日表示，菲中雙方是在不損及各自立場的前提下達成的安排，中方關於「事先通報」和「現場確認」的說法並不準確，菲方將繼續維護其海域的權利和管轄權，也願執行同中方達成的安排。請問中方對此有何評論？

發言人毛寧強調，中方基於處理當前仁愛礁局勢的三點原則立場，同菲方就運補人道主義生活物資達成了臨時性安排。這是中方為管控海上局勢做的積極努力。中方將繼續堅定維護自身主權和權益，同時注意到菲方表示願意執行與中方達成的臨時性安排，希望菲方言行一致，不要試圖倒退，不要節外生枝，不要再採取使局勢複雜化的舉動。

菲律賓軍艦在中國南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」。（新華社）

借南海問題挑釁滋事的小馬可斯政府，在國內政治經濟議程也搞得一團糟。菲律賓GMA新聞網報道稱，小馬可斯發表國情咨文之際，多場示威活動正在進行。22日，菲律賓政府在眾議院大樓外部署了大量警力。

《菲律賓星報》等外媒提到，小馬可斯此次發表國情咨文，正值他與杜特爾特家族的政治聯盟「分道揚鑣」。

6月19日，杜特爾特之女薩拉·杜特爾特（Sara Duterte）宣佈從小馬可斯的內閣中辭職，辭去教育部長以及反叛亂特別工作組副主席的職務。路透社形容，這不僅代表着這兩人的執政聯盟「走向破裂」，也意味着菲律賓兩大政治家族——杜特爾特家族和小馬可斯家族，兩者之間可能「決裂」，並將出現「王朝對決」，使得菲律賓變得兩極分化。

本文轉載自觀察者網