巴黎奧運前夕爆治安問題　澳洲女遊客疑遭5男輪姦

巴黎奧運將在7月26日揭幕, 儘管法國警方竭力加強保安，但20日卻有一名25歲的澳洲女子疑被5名男子輪姦。警方正全力追查此案，惟目前尚未有人被捕。



澳洲特別廣播服務公司（SBS）7月23日報道，一名醉酒澳洲女遊客20日凌晨5時向當地旅遊熱點克利希大道（Boulevard de Clichy，暫譯）的一間烤肉店的店員求助，聲稱遭到5名男子輪姦。

報道指，女事主當時衣服穿反且有破損，警員到場後將她送往附近的比沙-克洛德貝爾納醫院（Bichat-Claude Bernard Hospital），並表示正採用鑑證技術進行調查，暫時未有人被捕。

2024年7月22日，法國警察在2024年奧運會前夕在巴黎的街道上巡邏。（Reuters）

奧運會將於7月26日舉行，法國政府為確保安全，自18日起加強保安，開始限制舉行地塞納河畔（Seine River）週邊通行，多數車輛被禁入，遊客和當地居民亦必須出示QR Code方能通過。