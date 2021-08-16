研究指蚊子也會欺善怕惡　被咬全因你太善良？這妙招或可派上用場

關於蚊子的叮人偏好，網路上有很多文章都寫了蚊子偏愛某些特質，例如O型血的人最容易招惹蚊子、蚊子喜歡愛吃肉的人、愛運動的人容易被叮等等，各種說法都很是流行，但近期一項實驗指出，有些人特別容易被蚊子叮，是因為這些這些蚊子能從你的動作判斷出「你真的太善良了」！



你是否遇過這種怪事？明明和其他人待在同一個空間，可是蚊子卻只叮你？就算你大動作的走到別處去，蚊子也只會跟在你身邊黏你不放，或者明明是和一群人一起去戶外，就只有你被叮的滿身紅，其他人身上一個包都沒有等等，遇到這類狀況肯定又氣憤又無助，納悶到底為什麼嗎？這項實驗能給你解答！

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美國華盛頓大學一個研究團隊就做了這樣的實驗，研究人員將蚊子放置在具有人類氣味的環境中，觀察牠們對於人類行為的表現。研究人員在其中加入了以電腦計算製作出的模擬振動，模仿人類拍蚊子時揮動手臂的產生的空氣流動，長達20分鐘的震動時間設置後，研究人員發現這些蚊子都會在24小時內，選擇避開這種人體氣味。美國華盛頓大學表示，如果蚊子知道選擇的目標持續帶有潛在危險的話，牠們就會決定放棄對象。而蚊子判斷環境中是否有潛在危險的方式，很可能就是透過分析環境中的空氣振動頻率確認。

《Current Biology》中的刊登的研究也指出，蚊子也有像人類擁有的學習能力和記憶力。如果人類準備要用手拍打蚊子時，你散發出的氣味就會和牠們過往的經歷連在一起，根據過往的經歷和現在的危機，牠們在之後也會避免靠近你。小小的一隻蚊子，其實也擁有判斷危險的能力！如果真的被叮到很煩，不如多拍幾下手，讓牠們感到威脅。牠們感覺到危險就會本能的避免自己不再落入同樣的狀況中。因此，大家都學到了，遇到擾人的蚊子，放任不理的話，蚊子可是會得寸進尺的啊！

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【本文獲「科學最前線」授權轉載。】