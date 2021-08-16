研究指蚊子也會欺善怕惡　被咬全因你太善良？這妙招或可派上用場

撰文：科學最前線
出版：更新：

關於蚊子的叮人偏好，網路上有很多文章都寫了蚊子偏愛某些特質，例如O型血的人最容易招惹蚊子、蚊子喜歡愛吃肉的人、愛運動的人容易被叮等等，各種說法都很是流行，但近期一項實驗指出，有些人特別容易被蚊子叮，是因為這些這些蚊子能從你的動作判斷出「你真的太善良了」！

你是否遇過這種怪事？明明和其他人待在同一個空間，可是蚊子卻只叮你？就算你大動作的走到別處去，蚊子也只會跟在你身邊黏你不放，或者明明是和一群人一起去戶外，就只有你被叮的滿身紅，其他人身上一個包都沒有等等，遇到這類狀況肯定又氣憤又無助，納悶到底為什麼嗎？這項實驗能給你解答！

除「欺善怕惡」　還有像人類的學習能力和記憶力　點圖了解更多研究發現及學者建議的防蚊貼士▼▼▼

+11

美國華盛頓大學一個研究團隊就做了這樣的實驗，研究人員將蚊子放置在具有人類氣味的環境中，觀察牠們對於人類行為的表現。研究人員在其中加入了以電腦計算製作出的模擬振動，模仿人類拍蚊子時揮動手臂的產生的空氣流動，長達20分鐘的震動時間設置後，研究人員發現這些蚊子都會在24小時內，選擇避開這種人體氣味。美國華盛頓大學表示，如果蚊子知道選擇的目標持續帶有潛在危險的話，牠們就會決定放棄對象。而蚊子判斷環境中是否有潛在危險的方式，很可能就是透過分析環境中的空氣振動頻率確認。

《Current Biology》中的刊登的研究也指出，蚊子也有像人類擁有的學習能力和記憶力。如果人類準備要用手拍打蚊子時，你散發出的氣味就會和牠們過往的經歷連在一起，根據過往的經歷和現在的危機，牠們在之後也會避免靠近你。小小的一隻蚊子，其實也擁有判斷危險的能力！如果真的被叮到很煩，不如多拍幾下手，讓牠們感到威脅。牠們感覺到危險就會本能的避免自己不再落入同樣的狀況中。因此，大家都學到了，遇到擾人的蚊子，放任不理的話，蚊子可是會得寸進尺的啊！

【同場加映】笨蚊誤將茄汁當人血？埋頭喪吸影片瘋傳　網友：可能隻蚊食素？（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+8

【同場加映】型惹蚊】邊種血型最惹蚊？蚊揀上你的4大原因防蚊咪黑衫（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+13

【同場加映】【驅蚊】蚊怕水DEET濃度高可致頭痛　一文看懂防蚊產品成分及功效（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+7
飛蟻大軍殺到　專家指數量有上升趨勢　點防止佢哋喺你屋企築巢？美國男子家中天花板藏10萬隻蜜蜂　用吸塵機吸滿3箱重27公斤房間長期住着一堆拖繭怪蟲　網友教簡單一招全清除：不抓會吃衣服美國爆「食腦蟲」案例　可從鼻腔進人體　歷年143人感染僅4人存活數十億蝗蟲大軍襲東非　6月數量恐再暴增500倍　多國或陷嚴重饑荒繼疫情及大黃蜂後　「17年蟬」將回歸襲美　預計每畝高達150萬隻美遭新冠肺炎之災　殺人大黃蜂「空降」夾擊　部門籲民眾見蜂即逃台網友無意間發現呢款漱口水竟可當強力殺蟲水用　大曱甴一噴即死

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

科學最前線
蚊患
科學研究
學術研究
滅蟲
發表評論...