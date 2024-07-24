賀錦麗獲佐治古尼支持選總統　民調指特朗普落後2個百分點

曾公開呼籲美國總統拜登（Joe Biden）退選的荷里活影星、民主黨重要籌款人佐治古尼（George Clooney）7月23日表示，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲得民主黨的總統候選人提名。另外，路透社與益普索（Ipsos）的最新民調顯示，賀錦麗的支持度為44%，以2%領先共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump）。



美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2024年7月22日在她位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的總統競選總部發表演說。（Erin Schaff/Pool via REUTERS）

「民主黨ATM」發聲明讚揚讚揚拜登退選

佐治古尼發表聲明，讚揚拜登的退選決定，指對方展示真正的領導力，且再次拯救民主。他又指出，樂於全力支持賀錦麗的歷史性參選 。

佐治古尼的表態，有助於賀錦麗爭取更多荷里活藝人支持。佐治古尼有極強的募款能力，有「民主黨ATM」稱號。今年6月，他與奧斯卡影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）為民主黨籌款，募得超過3,000萬美元。

圖為3月12日，美國加州洛杉磯，Jamie Lee Curtis憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得最佳女配角，也是她的第一座奧斯卡獎座。（Carlos Barria／路透社）

芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和維奧拉戴維斯（Viola Davis）亦已表態支持賀錦麗。

賀錦麗支持度44% 56%認同思維敏銳

在拜登宣布退選後，路透社與益普索在22日及23日進行民調，顯示賀錦麗的支持度為44%，輕微傾先特朗普的42%。而在一星期前，兩人支持度均為44%。

圖為2024年7月20日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普出席密歇根州的競選集會。（REUTERS）

最新調查發現，約56%受訪選民認同59歲的賀錦麗「思維敏銳足以應對難題」；而 49%認為78歲的特朗普有此特質，只有22%人對81歲的拜登有此評價。約75%民主黨選民認為，應該立即支持賀錦麗出選總統，只有約25%認為應開放黨內競爭。

如果把獨立角逐的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）列入民調，賀錦麗支持度為42%，多於特朗普的38%，小羅伯特則獲8%選民支持。不過，小羅伯特在多個州份尚未獲得出選資格。

特朗普：願與賀錦麗多次辯論

賀錦麗同日到密爾沃基出席首場競選活動，承諾在選情中將自己的紀錄與特朗普比較，又指她假如當選後，建立中產將是自己的明確目標，並認為每位勞工都有選擇加入工會的權利。

對於賀錦麗勢成為民主黨總統候選人，特朗普回應指他會與對方進行多場辯論。