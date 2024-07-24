王文濤晤美商：美國對中國投資設限　將嚴重影響美企在華經營

撰文：外部來稿(國際)
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中國商務部網站公布，7月23日，中國商務部部長王文濤會見美中貿委會董事會主席芮思博（Raj Subramaniam）率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展等議題交換了意見。

王文濤表示，中國共產黨二十屆三中全會剛剛勝利閉幕，會議對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，強調要更加註重系統集成，注重突出重點，注重改革實效。高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障，開放是中國式現代化的鮮明標識，中方將堅持對外開放基本國策，以開放促改革，建設更高水平開放型經濟新體制，做好外資准入的「減法」和優化營商環境的「加法」。歡迎包括美國企業在內的各國企業繼續深耕中國市場，共享發展機遇。

2024年7月23日，中國商務部部長王文濤會見美中貿委會董事會主席芮思博（Raj Subramaniam）率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展等議題交換了意見。（中國商務部網站）

王文濤表示，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，為兩國經貿關係發展指明方向。中美兩國商務部通過多層級溝通交流機制，持續密切溝通。中方願與美方共同努力，落實好兩國元首會晤通話共識，為兩國企業務實合作營造良好環境。會上，王文濤逐一回應了美國企業的具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對華加徵關稅等問題闡述了中方立場，並強調美對華投資限制措施將嚴重影響美國企業在華投資經營。

2024年7月23日，中國商務部部長王文濤會見美中貿委會董事會主席芮思博（Raj Subramaniam）率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展等議題交換了意見。（中國商務部網站）

芮思博表示，感謝王文濤部長介紹二十屆三中全會精神。中方向世界發出進一步深化改革、擴大開放的積極信號，增強了市場信心。經貿合作是兩國關係的穩定力量。美中貿委會和會員企業支持兩國擴大經貿合作，將繼續致力於在華長期發展。

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