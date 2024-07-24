美國黃石公園熱液爆炸　墨黑煙柱撲半空　 遊客嚇呆4秒才懂拔腿逃

美國懷俄明州黃石國家公園（Yellowstone National Park）比司吉盆地（Biscuit Basin，暫譯）7月23日發生熱液爆炸，只見黑煙瞬間噴湧而出，裹挾塵埃直衝半空形似「黑柱」。有遊客用手機錄下驚險一幕，只見同行遊客受驚，之後立即拔腿逃跑。



美國國家公園管理局當日表示，事故發生於上午10點19分比司吉盆地的藍寶石池（Sapphire Pool，暫譯）附近。

▼片中可見爆發瞬間激起衝天「黑煙柱」，但遊客似乎一時反應不過來，4秒後才開始逃離。

美國地質調查局（USGS）則稱爆炸源頭似在黑鑽石池附近（ Black Diamond Pool ），迄今未接到有人受傷報案，並指該區火山活動仍處於正常水平。

圖為2024年7月23日，美國懷俄明州的黃石國家公園（Yellowstone National Park），黃石國家公園因熱液爆炸（hydrothermal explosion）暫時關閉。（Yellowstone National Park Via Reuters）

熱液爆炸會導致沸水、蒸汽、泥漿和岩石碎片迅速噴出，爆炸高度可達2公里，大部份噴出的物質是角礫岩（Breccia）。