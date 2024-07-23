特朗普遇刺｜美國特勤局長請辭　拜登：盡快公布繼任人選

美國前總統特朗普（Donald Trump）遇刺案，美國特勤局被指保護不力，局長奇特爾（Kimberly Cheatle）7月23日宣布請辭，總統拜登（Joe Biden）其後表示會盡快公布接替人選。



奇特爾22日出席眾議院監督委員會的聽證會，承認前總統特朗普（Donald Trump）13日遭遇槍擊案，是特勤局數十年來最嚴重失誤，她為保安疏失負全責，但堅拒辭職下台。

美國特勤局局長奇特爾2024年7月22日出席眾議院監督委員會的聽證會。（Reuters）

她承認，當日在事發前接獲2至5次有關可疑人士的通報，但強調當時僅列為「可疑」而非「威脅」，否則不會讓特朗普走上舞台。

奇特爾表示，為特朗普提供的維安在競選之前已經升級，並且隨著風險發展而持續提高。 她拒絕回應有關槍擊當日的維安計劃，稱仍在內部調查，包括20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）為何能走上案發樓頂，以及為何天台上未安排特工。

拜登在奇特爾宣布辭職後發表聲明，指他和第一夫人吉爾（Jill Biden）感謝對方多年來的公務，形容奇特爾無私地奉獻和保護國家，並特別感謝她在自己執政時同意領導特勤局，以及感激她保護自己一家。

他指出作為領袖，擔任最具挑戰的公務機構之首需要道義、勇氣和誠信。當局會繼續就特朗普遇刺事件進行獨立調查，亦期待評估調查結果。拜登強調當天的事情永不可以再次發生，他表示在放眼將來的同時，祝願奇特爾一切順利，他亦計劃盡快公布特勤局新局長人選。