日本天氣｜ 東京「熱到爆玻璃」　公園滑梯46.7°C燙傷多名兒童

才剛進入夏天，日本東京府中市7月8日就出現逾39度破紀錄高溫，東京近日也傳出有6人中暑死亡。



受到連日高溫影響，千葉縣小學停上游泳課、有些住宅的窗戶甚至熱到破裂。日本急救醫師學會也舉行緊急記者會，稱高溫已引發「災害」狀況，呼籲民眾避免不必要的外出。

東京近來出現破紀錄高溫，氣象部門觀測府中市8日達到39.2度氣溫，府中市街頭一個溫度計顯示板更觀測到39.9度（富士新聞網影片截圖）

東京近來出現破紀錄高溫（富士新聞網影片截圖）

綜合《富士新聞網》等日媒報道，日本各地連日出現高溫，東京都府中市8日觀測到史上最高的39.2度氣溫，埼玉市觀測到38.6度、茨城縣觀測到38.2度，關東地區8日就有約460人疑似中暑送醫，東京都本週也有6人疑似因中暑死亡。

多戶人家的玻璃熱到破裂（富士新聞網影片截圖）

多戶人家的玻璃熱到破裂（富士新聞網影片截圖）

除了對健康的危害，日本近日的災害級高溫也在各方面出現影響。多戶人家的玻璃熱到破裂。一間維修公司表示，進入7月後，每天都會接到約100件相關玻璃維修案件。

千葉縣等地學校也受酷暑影響，取消社團活動與室外教學。部分學校甚至暫停游泳課。據了解，8日早上7點多，千葉白子町氣溫就達36度，泳池水溫也高達31.5度。

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預防中暑5大注意事項（01製圖）

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兒童遊樂場內遊樂設施表面溫度過高（富士新聞網）

兒童遊樂場內遊樂設施表面溫度過高（富士新聞網影片截圖）

由於天氣熾熱，部分兒童遊樂場的溜滑梯表面出現46.7度高溫、公園裡的輪胎遊具表面溫度則達60.5度。

東京八丁堀皮膚科院長平山真奈表示，近日有許多兒童在玩溜滑梯、單槓時燙傷，呼籲兒童夏日到公園時要注意防曬，避免直接碰觸遊樂設施。

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熱傷害種類（01製圖 ）

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日本急診醫師學會8日舉行緊急線上記者會，擔任學會理事的日本醫科大學醫師横堀將司，稱日本的高溫已經是「災害狀態」。

由於才剛進入夏天，人體現在還不習慣高溫，面對連日超過35度的酷熱天氣，特別容易中暑。他呼籲民眾在高溫期間最好盡量避免外出。

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