美國非裔女子報案　竟遭警員「開槍打臉」慘死　涉謀殺或判囚終身

美國伊利諾斯州警方7月22日公布一段令人不安的影片。影片攝於6日凌晨，顯示一非裔女子在家中被警察開槍打死。美媒23日稱開槍警察在槍響後和同事說：「她說她要以耶穌的名義斥責我，並拿着開水向我衝過來。」



開槍警察被控一級謀殺罪，檢察官羅傑斯（Mary Rodgers）在一份書面陳述中寫道，非裔女子梅西（Sonya Massey）6日晚報案指自家附近有可疑人士出沒，涉案警察副警長格雷森（Sean Grayson）與另一副警長到場調查。

▼在社交媒體X流傳的案發現場影片：

書面陳述指出，警察到達報案人住處，並搜查該區，發現一輛似乎被人撬過的汽車，但沒發現小偷。他們隨後在門外和梅西交談後進入房屋以進一步調查。

影片顯示，梅西關掉爐子，把鍋端到水池邊，打開水龍頭。

「你上哪兒去？」她問另一個警察，該警察往她客廳裏退了幾步。

影片中，一個警察說：「離你的熱水遠點。」

隨後梅西兩次說：「我以耶穌的名義斥責你。」

格雷森警告她不要這麼做，並罵道「我發誓，我會朝你的臉開槍。」

就在這時，格雷森拔槍指向梅西。正如調查人員後來指出的，格雷森有掩護，並且離梅西有一段距離。

「好吧，我很抱歉。」影片中可以聽到梅西這樣說，然後她躲起來。

開槍後，警察用髒話說：「我們還能怎麼辦？我才不會用滾燙的開水洗臉。」

格雷森向梅西開了3槍，其中1槍打中了她的臉。

羅傑斯指出，直到那時，格雷森才打開了隨身攝像機。而另一名警察在到達梅西家時就打開了攝像機。

▼影片記錄警察開槍一幕

檢察官羅傑斯稱，梅西體重110磅（約49.9公斤），對身高6呎3吋（約190.5厘米）、體重228磅（約103公斤）的格雷森不構成威脅。

羅傑斯表示，伊利諾斯州警方的一名專家觀看了兩個警察隨身攝像機中的影片，確認格雷森開槍是不正當的。格雷森「無視他作為執法人員所接受的訓練，無視人的生命，這些清晰且令人信服的證據表明，他對社區的人們構成了威脅」。

圖為2024年7月22日，美國伊利諾伊州（Illinois），當地警方公布警員隨身相機拍攝的影片，片中可見左側警員似有開槍，鏡頭中未見報案人，疑似受擊倒地。（截圖自X@taesempire___）

報道顯示，案發當天，桑加蒙縣警長辦公室要求伊利諾伊州警方調查這宗槍擊案。17日，在長達數週的調查後，格雷森被控一級謀殺罪、嚴重毆打罪和公職人員瀆職罪。18日，格雷森被解僱，如果謀殺指控成立，他將面臨終身監禁。

代表梅西一家的美國民權律師克倫普（Ben Crump）22日表示，這起槍擊事件「令人髮指」，梅西「需要一隻援助之手，而不是一顆打在臉上的子彈」。