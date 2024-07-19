特朗普演說重點一覽：煽情憶述槍擊　「我才是拯救民主的人」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在共和黨全國代表大會上正式接受共和黨提名為總統候選人，他在大會上演講時呼籲人們團結，他又表示要大幅減稅，打擊通脹及能源價格高昂問題，他把就業流失問題歸咎於非法移民，誓要把未建好的美墨圍牆完成。



煽情憶述槍擊

特朗普甫上台便先憶述上周末賓夕法尼亞集會中槍擊經過，但他只會說一次，因為「要說出來太痛苦」（too painful to tell），當時感覺到右耳被東西擊中，摸一摸看見滿手鮮血，馬上意識到自己受到嚴重危險，伏在地上，他讚揚特勤局人員當時馬上衝上台，很勇敢。「我感覺到上帝在我旁。如我在最後一秒，頭沒有轉，我在今晚不能站上這個台。」

他又指，在場人士都沒有驚慌逃跑，「人們都站着沒有走，沒有人踩人，他們都在找狙擊手。」，「人們不想離開我，知道我在危險中，子彈在飛」。他指出，特勤局人員只用了一發子彈就把槍手擊斃，自己在上帝的恩典下才能站在這裏。他又向槍擊中死者Corey Comperatore 致敬，台上展示了其生前的消防制服，親吻了頭盔。特朗普並說，槍擊中另外兩名傷者傷勢很重，但正在好轉。

特朗普說，要讓美國重新變得安全、自由、偉大。為所有人帶來公義。

民主黨應該立即停止將政治體制武器化，停止給對手貼上民主敵人的標籤。事實上，我才是為國民拯救民主的人。

特朗普說，自己在任內遇到疫情打擊，但作出最大的減稅，很好的經濟，並成功在數個月內打擊ISIS。「美國將會再受尊重，經濟會好起來，邊境將強化起來。」他指出，如今人民受到前所無見的通脹打擊，移民問題成災。

共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在共和黨全國代表大會(RNC) 第四天發表演說後，妻子梅拉妮亞上台親吻。（Reuters）

誇張演譯移民及通脹危機

特朗普承諾，打擊通脹，減低能源價格，減稅。他在下任將會完成美墨圍牆的興建，阻止邊境遭到「入侵」。他形容美國受到「重大的入侵」，不只來自拉美，還有來自非洲，亞洲，中東的非法移民 。拜登對這個國家做成的傷害，難以相像。在這個人任下，通脹情況前所未見。」他指非法移民搶走黑人及拉丁裔及傳統工會工人的工作。

美國現在「是不可負擔的」，必須急速把通脹減下來，減低能源價格。他不會將把錢花在現政府的「綠色新政」，稱它為「Green New Scam」（綠色新詐騙）。他入主白宮後首天將會把拜登的電動車方案（EV mandate）取消（編按: 拜登政府週今年三月發布了氣候法規，法規旨在確保到 2032 年美國銷售的大多數新乘用車和輕型卡車都是全電動或混合動力汽車。），特朗普多次強調把汽車工業重振起來，「把所有汽車就業崗位帶回來」，並短期內讓中產階級再次壯大。

特朗普在共和黨全國代表大會(RNC) 正式獲確認總統候選人身份，其家人齊集為其站台。（Reuters）

強調其治下「俄羅斯不敢拿走任何東西」

他又指出，國際社會充滿危機，中東及歐洲都有戰爭，台灣及菲律賓都戰雲密佈，是時候改變了。他又指，他在任四年期間，烏克蘭寸土未失，沒有任何戰爭發生，又自詡能與擁核的朝鮮金正恩打交道。「在小布殊總統的領導下，俄羅斯入侵了格魯吉亞」 「在奧巴馬總統的領導下，俄羅斯佔領了克里米亞。在現任政府的領導下，俄羅斯咬着烏克蘭不放。在特朗普總統的領導下，俄羅斯什麼也沒拿走。」

特朗普在談經濟問題時，多次提及中國，但在國家安全方面，特朗普只提到過一次中國，稱中國現在正在「包圍台灣」。至於以巴戰爭，他幾乎沒有談及，只稱如果在其任下，戰爭不會發生。