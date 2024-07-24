特朗普指賀錦麗勝選將摧毀國家　遭暗諷是騙子老千

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）獲7月21日宣布不競選的總統拜登（Joe Biden）背書，差不多篤定將獲得民主黨總統候選人提名。美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）23日警告說，她當選將摧毀國家。



拜登宣布退選後，路透社23日引述賀錦麗競選團隊的消息，稱她已獲得足夠黨代表票，接近篤定獲得民主黨總統候選人提名資格。

圖為2024年7月20日，美國大急流城（Grand Rapids），特朗普在競選集會上演講，相中可見他右耳處已拆下白色繃帶，改用肉色繃帶。（Reuters）

共和黨候選人特朗普同日向媒體猛烈抨擊賀錦麗的移民政策：「如賀錦麗當選總統，將使（非法移民）的入侵變得更加嚴重。就像她在三藩市任職時一樣，放任邊境管理，我們整個國家將被永久摧毀。」

特朗普強調，若由他上台，將會封閉邊境，制止非法移民的入侵和保障美國的安全。

圖左，2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。圖右，2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（兩張都是路透社照片）

賀錦麗23日在威斯康星州密爾沃基的集會上表示，在她獲選為副總統和成為參議員之前，她曾是加州的總檢察長，而她也曾在法庭上擔任檢控官。

賀錦麗指出，在擔任這些職務期間，她與各種壞人交過手：強盜、虐待婦女者、騙子、欺騙消費者的人、為一己私利破壞規則的老千。所以，她很清楚知道特朗普屬於那種類型。