美國大選｜特朗普：我為民主擋子彈

美國前總統特朗普（Doanld Trump）7月20日到密歇根州（Michigan）出席共和黨競選活動時，稱自己遭行刺一事是「為民主擋子彈」。



今次是特朗普上週在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）遭行刺後，首度在競選活動上講話。他早前出席共和黨全國代表大會時，右耳位置貼上膠布，不過他在密歇根州的活動上就沒有再貼上膠布。

特朗普發言時感謝支持者的關心，亦向副總統候選人萬斯（JD Vance）表達謝意，形容對方為勞工階層爭取權益，相信萬斯將會是一位了不起的副總統。

他之後將矛頭指向傳統基金會（Heritage Foundation）「2025計劃」（Project 2025）和民主黨，指它們一直形容自己是民主的威脅。他指自己為民主擋子彈，反問以往做過甚麼對抗民主的事情，又稱自己是「有很多常識」的人。

特朗普表示假如他和萬斯上台後，將迅速逆轉拜登和賀錦麗政府留下來的災難，並向結束「通脹惡夢」，亦會打擊移民犯罪，以及額外減稅和削減能源價格等。他揚言「一些美好的事情」會發生，同時會重振美國夢，甚至會變得更大和美好。