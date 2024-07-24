日本七旬婦勒死百歲母 疑不堪照顧壓力「照料母親很困難」
撰文：王海
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日本媒體7月22日報道，在一棟位於東京國立市的住宅內，1名70歲的婦人小峰陽子涉嫌勒死102歲母親，並曾用刀刺傷，婦人遭警方逮捕。過百歲的母親雖獲緊急送醫，惜返魂乏術，傷重不治，據警方調查，女兒供稱「照顧母親變得很困難」。
根據日本放送協會（NHK）報道，警方22日上午6時40分左右接獲來自國立市一個民居的電話，報案人表示勒死母親，並有拿刀刺傷她。
警方趕至現場後，發現1名年長女性倒臥在地，雖然立即送醫，但不久後仍宣告不治。
經確認死者為住在該住宅的102歲女性，警視廳拘捕報警的女子，即死者的女兒、70歲的小峰陽子。
根據警視廳的說法，面對調查，小峰陽子表示「母親已經連上廁所都無法自行移動，照顧變得很困難」。
報道指，小峰陽子與母親兩人都生活於該住宅內，警視廳決定將控罪變更為殺人罪，正調查事件的詳細經過。
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