3名中國人韓國受查　涉釜山航拍美國航空母艦羅斯福號

韓國釜山警察廳7月24日指，3名年齡介乎30至49歲的中國留學生6月涉嫌用無人機拍攝當地的海軍作戰基地，及停泊於當地的美軍核動力航空母艦「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt），警方正調查3人。



韓聯社24日引述釜山警察廳指，3名介乎30至49歲的中國留學生涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》。報道指，3人涉嫌6月25日在釜山使用無人機非法拍攝停靠當地的美軍核動力航空母艦羅斯福號。

3人供稱當日在釜山南區龍湖洞的一座山上，停車散步期間，發現停靠在「海軍作戰司令部釜山作戰基地」的航空母艦，出於好奇心，他們回到車上取出無人機拍攝。在航拍期間，被巡邏的韓國軍人發現。

2024年6月22日，美國核動力航空母艦「羅斯福」號停泊在韓國釜山，準備與日本和韓國舉行聯合軍演。（Reuters）

報道指，3人已用無人機拍下航空母艦，和海軍作戰司令部基地的全景，影片片長超過5分鐘。拍攝當天，韓國總統尹錫悅曾登上羅斯福號勉勵韓美官兵。報道引述當地警方指，由於羅斯福號已向傳媒公開亮相，加上當日美軍公開活動亦有普通民眾參與，「警方難以追究上述三人拍攝航空母艦的責任」。

雖然拍攝航空母艦責任或難追究，但3人仍被指涉嫌未經許可使用無人機拍攝海軍作戰基地。當地警方正分析3人的手機通話錄音和通話記錄，以釐清案情。