日本人口持續15年下跌 外國人首破300萬大關
撰文：蕭通
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日本總務省7月24日公布，截至今年1月1日，全國包含外國人在內的總人口約為1.24億人，較上年減少約53.2萬人。如果扣除外國人計算，日本人的總人口為1.21億，比前一年減少約86.1萬人或0.70%，為連續15年減少，再次反映少子化問題嚴重。
總務省的數字顯示，在日本定居的外國人首度突破300萬，以約332萬人創歷史新高紀錄，比前一年增長11.01%。
死亡人數創新高 出生人數創新低
至於日本的本土人口，最新的0.70%跌幅為1968年開始調查以來的最大。統計年度內年158萬人死亡，創下新高紀錄；73萬的出生人數則創下新低。
日本人的人口組成中，65歲或以上有3,571萬，佔整體人口29.38%；15至64歲為7,174萬人、佔59.02%。而14歲或以下佔11.61%，是持續30年下降。
東京都日本人口微增 熊本縣外國人增幅最大
從各都道府縣來看，僅東京的日本人微增0.03%、即3,933人，為3年來首次增加。其他46道府縣均減少，跌幅最大前三位為秋田縣1.83%、青森縣1.72%、岩手縣1.61%。
至於外國人方面，以東京都增加66,304 人最多，比前一年多12.09%。但增幅最大的是熊本縣24.18%，其次是北海道24.14%、佐賀縣23.33%。其中，熊本縣的外國人口增加4,891人。
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