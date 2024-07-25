美國大選｜民主黨8月7日或之前正式提名賀錦麗及副手參選

美國民主黨8月19至22日於芝加哥舉行黨代表大會，該黨全國委員會轄下的規則委員會7月24日同意最快在8月1日正式提名副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）出選總統的計劃，而副手人選則會在8月7日或之前有定案。



美國總統拜登（Joe Biden）被黨友質疑是否有能力勝選或連任後，他在22日決定放棄角逐，賀錦麗就成為出戰11月大選與共和黨的前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一較高下的最有力人選。

2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份發表首個演說。（Reuters）

根據路透社與市場研究機構益普索（Ipsos），以及美媒分別進行的最新民意調查顯示，賀錦麗和特朗普的支持度差距只有2至3%，因此目前難以預測勝負。霍士新聞（Fox News）同日宣布，已邀請兩人在9月17日出席電視辯論。

賀錦麗是美國史上首位黑人女性及亞裔美國人擔任副總統，她向著名非裔美國人聯誼會Zeta Phi Beta Sorority逾6000名黑人女性發言時，希望透過該組織與多個世代的黑人女性有聯繫，爭取對方像拜登2020年勝選時一樣踴躍投票給民主黨。

她的競選團隊指，自22日起已籌得1.26億美元，其中64%的捐款人是首次在今次選戰中「課金」。