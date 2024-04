英國哈里王子進一步「脫英」？現居地由英國改美國

在英國查理斯三世(Charles III)及儲妃凱特(Catherine, Princess of Wales)先後確診患癌之際,2020年卸下英國高級王室成員身份、同年6月搬到美國加州的哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)與夫人梅根(Meghan,Duchess of Sussex)被發現放棄以英國作為居住地,被指是進一步「脫英」。



英國《每日郵報》根據其所取閱得到的文件報道,他報稱所住的「新國家或州」(new country/state)是美國 。

【延伸閱讀】英國王室|哈里梅根傳欲搬進美國另一高級社區 遭居民猛烈反對(點圖放大瀏覽):

+ 11

哈里4月17日在Travalyst年度股東大會上以視像連線發表講話。這是他自嫂嫂凱特患癌的消息發布以來,首次公開講話。

Travalyst是由哈里2019年創立、總部在倫敦的永續旅遊組織。根據有關公司的年終文件,有關他的一些資料在文件中披露。

他創立Travalyst時報稱居住地是英國浮若閣摩爾宮(Frogmore Cottage)。如今他把居住地改為美國,《紐約郵報》稱這表明他在可預見的未來沒計劃在自己的祖國永居。

英國哈里王子和梅根2017年12月發布三張訂婚照。他們5月19日成婚後的派對,也可能在相中的溫莎堡的浮若閣摩爾宮(Frogmore House)舉行。(路透社)

哈里和梅根在2020年遷到搬到美國。他們現與4歲的兒子阿奇(Prince Archie)和2歲女兒莉莉貝特(Princess Lilibet)住在加州蒙特西托(Montecito)。

他們在英國的家本來是浮若閣摩爾宮。已故英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II,又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世)生前明言,那裏是哈里王子夫婦的家。

他們2023年正式遷出,如他們再到英國,將沒有地方落腳,需借住朋友的家或住在酒店。

【延伸閱讀】哈里梅根驚悉英女王所賜豪宅遭王室沒收 一文看清這懲罰有多殘酷(點圖放大瀏覽):

+ 16

【延伸閱讀】傳哈里王子求和 威廉卻拒接電話 違背查理斯希望兄弟和好心願(點圖放大瀏覽):