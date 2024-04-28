英國王室｜一家團圓夢碎？哈里、梅根無法得知查理斯最新病況

英國哈里王子與妻子梅根和皇室鬧不和，使他們也被皇室人員高度提防，舉世矚目英王查理斯與凱特王妃雙雙罹癌的後續狀況，哈里和梅根身為跟兩人有關係的家人，卻被皇室封鎖一切資訊，等於和外界差不多時間知道他們的病況，且到現在他們到底健康情形如何，哈里與梅根也得不到詳細的說明。



據歐美媒體報導，皇室人員是刻意這麼做，對他們並沒放下戒心，也維持很深的敵意。

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哈里與梅根自覺沒在皇室受到公平對待，幾度在訪問和紀錄片中大爆皇室內幕，反倒把向來不愛太過公開、喜歡保持神秘的皇室以及奉行這些法則的人員們徹底激怒，裂痕愈來愈深。近來梅根在各種嘗試都不算成功後，轉向發展個人的生活用品事業，比較不再拿皇室來當話題，可是據報導，皇室人員把他們兩個看扁到認定他們除了與皇室的連結外，個人完全沒有任何的話題點，因此小心翼翼不給他們有做文章的空間，刻意對他們封鎖一切的消息，讓他們毫無可以再跟皇室扯在一起的新內容。

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這一點手法自然做得很絕，也反映出外界本來以為哈里和梅根有可能把握查理斯和凱特生病的時刻，獻上關懷、拉近距離，藉機修補裂痕，但看來皇室人員對他們依然維持高度戒心，態度絲毫未軟化，期待「一家團圓」的民眾，恐怕也得清醒了。

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