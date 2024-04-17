哈里王子保安官司上訴被駁回　須付巨額訟費　曾怨難返英：太危險

英國哈里王子（Prince Harry）因不滿脫離王室後，訪問英國的保安被降級，為此狀告英國內政部敗訴，上訴也遭英國高等法院駁回。更慘的是，法官還裁定哈里得幫他控告的英國內政部負擔9成法律費用。



英國媒體估計這筆帳單，包括哈里本身為了這場官司的支出，總共高達100萬英鎊（約976萬港元）。

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英國娛樂媒體Bang Showbiz報道，英國政府接獲資訊公開請求而透露，截至2023年10月，政府為了此案辯護已花超過40萬英鎊，包括法律費用26.5萬英鎊與諮詢費13.7萬英鎊。

每日星報報導，算進最近的法庭攻防，哈里現在至少欠英國納稅人50萬英鎊。報導估計他本人的興訟費用可能與此金額相當，甚至更高，代表整場官司打下來，總共要花超過100萬英鎊。

哈里律師團隊16日則表示不會放棄，將繼續尋求上訴。

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目前不清楚這場官司，會如何影響哈里一家傳聞今年返英探視父親英王查理斯三世（King Charles III）的計劃。

哈里之前曾說願意自掏腰包，請倫敦警察局負責他與家人在英期間的維安工作，但遭到拒絕。哈里還曾表示，由於保安被降級，他無法帶家人返回英國，因為這對他們來說「太危險」。

按目前規定，哈里若待在王室居所或參加王室舉辦的官方活動，才享有同等級保護，但若因其他理由返英則得自行負擔保安費用。

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