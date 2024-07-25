印度婦誕畸胎「2臉4手4腳」　出生僅5小時死亡原因慘痛

一名印度婦女日前生下罕見畸形嬰兒，出生時長有4隻手、4條腿和2張臉，僅存活5小時就不幸身亡。



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《每日郵報》報道，38歲印度母親拉瑪（Rama Devi）本週因腹部陣痛被緊急送往鄉村醫院，未料生下的嬰兒竟與另一個未完全發育的胚胎相連，導致嬰兒擁有2個臉部、2雙手腳，未發育完全的手腳從嬰兒的胸部突出，畫面相當驚悚。

嬰兒的特殊外貌驚呆醫護人員和村民，由於其出生後無法進行哺乳，最終在5小時後不幸身亡。醫生表示，這種畸形情況極為罕見，甚至缺少正式的醫學名稱。

據了解，由於拉瑪生活在醫療資源匱乏的偏遠地區，當地婦女很少接受產前檢查，因此嬰兒的畸形情況直到出生時才被發現。

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儘管院方人員看到嬰兒的特殊外表時反應強烈，甚至一度將嬰兒抱到室外，引發一陣騷亂，不過拉瑪的丈夫蘭帕爾（Ramphal）卻對這個獨特的孩子感到驚奇。

雖然尚不清楚過去是否有類似畸形案例，但印度和鄰近國家已出現多名連體嬰兒。去年11月，印度一名30歲婦女生下一名「4手4腳」男嬰；印尼也有一對畸形雙胞胎，因骨盆相連擁有「3腿4手」，被稱為「蜘蛛雙胞胎」（spider twins）。

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據統計，全球每100萬名新生兒中就有2名會出現「雙面畸形」（diprosopus），嬰兒的臉部或部份臉部會重複出現，但大腦只有一個。

根據知名醫療機構梅奧診所（Mayo Clinic）稱，連體嬰兒發生機率約為5萬至20萬分之1，成因是單一受精卵在分裂發育成2個個體（同卵雙胞胎）過程中，在受孕後第8至12天時，原本應發育成特定器官和結構的細胞層過早停止分化。不過也有另一種說法認為，是2個獨立的胚胎在發育早期融合在一起所致。

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