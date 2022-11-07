印度初生女嬰腹部奇異腫脹　竟藏「8顆寄生胎」　全球僅200案例

全球僅出現200例！印度日前有一樁超罕見個案，一名女嬰出生時被醫生發現肚子異常腫脹，經過詳細檢查後竟發現腹部竟有8個寄生胎，好在動完手術後恢復狀況良好，暫無大礙。醫生也透露，這是印度有史以來在新生兒體內發現最多胚胎的案例。



《今日印度》報道，該名女嬰誕生於賈坎得邦（Jharkhand）某間私立醫院，一出生醫生就發現她的腹部腫大，便幫她做電腦斷層，研判可能是腫瘤，之後將她轉往蘭契（Ranchi）的拉尼兒童醫院（Rani Children's Hospital），以進行更精密的檢查。

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該女嬰做完檢查後，醫生指出腹部並無腫瘤，而是多達8顆寄生胎，因此在她出生21天後，院方幫她安排手術，經過1個半小時的手術後，她肚裏的寄生胎終於順利被取出，女嬰的恢復狀況也相當良好。

醫生說明，由於雙胞胎的不完全分離（Incomplete Separation of Twins）才會產生寄生胎，但至於具體如何發生的還無法確定，醫療人員指出，這是印度首樁在新生兒體內發現8個胚胎的案例，同時也是史上最多的未發育胚胎個案。而此情況相當罕見，全球僅有200例，印度當地則只有10例。

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