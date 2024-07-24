特朗普稱晶片業遭台灣搶走　CNN：並非事實

日前，美國前總統特朗普在受訪時指控台灣在價值5000億美元的電腦晶片製造業中，搶走美國的霸主地位，引發爭議。美國有線電視新聞網 （CNN）報道指，這並非事實。產業專家提出，台灣絕非偷竊，而是透過遠見、勤奮和投資的組合，有組織地發展自身的半導體產業。



在接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時，特朗普重申，台灣已從美國搶走幾乎100%的晶片產業，還說根本不該讓這種情況發生。對此，CNN，這並非事實。

報道指出，台灣具有世界一流的晶片產業，當地學童都知道台灣半導體教父是現年93歲的張忠謀，後者在美國工作多年後回台，1987年55歲時創辦台積電（TSMC）。當時，業界的領頭羊是英特爾（Intel）、摩托羅拉（Motorola）和德州儀器公司（Texas Instruments）。

雖然張忠謀曾在德州儀器工作，但在創辦台積電時，他心想的是截然不同的商業模式，在當時堪稱徹底的大創新。2007年，張忠謀回憶道，他們當年在研發方面不具實力，或者說是非常少，在電路設計方面沒有優勢。同時，在銷售和行銷方面沒什麼力道，智慧財產權方面也幾乎不行。台灣唯一可能擁有的優勢就是半導體製造，可就連這方面都是潛在、不明顯的優勢。

在2022年APEC領袖峰會，台灣代表張忠謀（左）當天下午與美國副總統賀錦麗（右）於場邊晤談。當時張忠謀分享，賀錦麗「對晶片特別有興趣」，表達歡迎台積電在亞利桑那州設廠之外，也特別重申美國幫助台灣的決心。（APEC中華台北代表團）

因此，「純晶圓代工廠」的想法誕生了，即根據客戶提供的設計製造半導體。當時這種模式不受重視，但正是這種新做法重塑了全球電子產業格局，為台灣成為產業領頭羊奠定基礎。《晶片戰爭：矽時代的新賽局，解析地緣政治下全球最關鍵科技的創新、商業模式與台灣的未來》作者米勒（Christopher Miller）表示，正因為如此，台積電可以專注於製造，且非常擅長，更重要的是可以為多個不同的客戶製造，使得公司規模擴大。

另一方面，多位專家表示，早在晶片業之前，台灣的紡織和消費性電子產品等產業早就採用代工模式，成效出奇地好。台積電前研發處長楊光磊表示，生產力在頂尖工程師、相對較低的勞動成本和較長工時的結合下提高了，而全面性科技生態系統，是台灣晶片實力堅強的另一個重要因素，這些因素幾乎不可能複製。

雖然目前尚不清楚特朗普再度入主白宮對台灣的意義，但楊光磊認為，晶片公司應該努力尋找更好的合作方式以建立互惠關係。對台積電而言，這尤其重要。目前，台積電正在亞利桑那州建造三座工廠，惟因勞動法有異和工作文化等各種因素，在旗下設施步入軌道上面臨阻力。楊光磊強調，無論在哪設廠，台積電都必須想辦法建立起一個符合在地文化的製造系統，「唯有這樣，台積電才能真正成為全球化企業」。