美國共和黨總統候選人特朗普,否認讓摩根大通行政總裁戴蒙出任財長。



特朗普於社交平台發帖文,指出「我不知道這句話是誰說,也不知道哪裡傳出,也許是激進的左派,但我從來未討論過或考慮過,讓戴蒙或(貝萊德行政總裁)Larry Fink擔任財長」。

特朗普在6月25日接受《彭博商業周刊》訪問時,談及最近與幾位大型企業行政總裁會面。當時特朗普指出「我們有一個很好的會議。戴蒙也在場,我非常尊重戴蒙」。被問及戴蒙是否可能成為未來財長時,特朗普說戴蒙是其考慮人選。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)talks to reporters as he leaves the U.S. Capitol after an unannounced meeting with Schumer that was reportedly about the possibility of the U.S. defaulting on its debt, outside the U.S. Capitol in Washington, U.S., May 17, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein