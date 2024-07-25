波音與美國司法部新認罪協議：驚揭內部混亂　高層「重量不重質」

據美媒報道，當地時間周三（24日）公布的文件顯示，美國司法部與航空巨頭波音公司已確定新的認罪協議細節，並將文件提交給美國地區法官里德·奧康納（Reed O'Connor）批准。遇難者家屬則反對該文件，稱其是對波音的「優惠待遇」。



在新公布的文件中，除了7月初已披露的對波音犯有刑事欺詐罪的指控及相應的罰款和改進措施外，還揭示了波音在應對監管和生產管理上的混亂。

圖為2024年6月25日，波音737 MAX飛機在美國華盛頓州倫頓（Renton）的波音（Boeing）廠房內組裝。（Reuters）

在認罪協議的最終版本中，波音承認其員工「以不誠實的方式」欺騙了評估737 MAX的聯邦航空管理局（FAA）人員。由于波音公司的欺騙行為，FAA收到的關於飛行控制軟件MCAS及飛行員培訓需求的信息「不完整且不準確」。

在生產環節，新公布的文件指出，波音未能確保員工在飛機製造過程中正確記錄了拆卸零件的情況，以及蓋章的機械師和檢查員確實完成了檢查。波音公司的高級管理人員更把生產效率置於質量之前，縱容混亂的生產方式，使生產計劃更難執行並增加了缺陷的風險。

據《西雅圖時報》報道，聯邦檢察官在寫給法庭的信中指出，自多起737 MAX的事故以來，波音未能兌現提高安全和質量的承諾。

新文件指出，自2021年以來，波音公司「採取了相當可觀的措施」來改進其合規情況，但這些變化「尚未得到充分落實或測試，以證明它們將在未來預防和發現（與之前）類似的不當行為」。

文件還補充，波音公司董事會必須在判決後4個月內與受害者家屬會面。

2018年10月，獅航一架波音737 MAX飛機在前往印尼途中失事，189名乘客全部身亡。圖為獅航空難一周年，死者家屬搭船前往意外發生地點，悼念死難親人。（Getty）

在2021年，波音與司法部已就737 MAX飛機墜毀達成認罪協議，同意支付罰款和賠償，與美國司法部達成為期三年的延期起訴協議，並承諾充分配合政府要求，實施合規和改進計劃並提交定期報告。

2024年1月協議到期之際，阿拉斯加航空運營的一架737 MAX 9飛機發生艙門脫落事故，致使司法部在5月認定波音違反了先前認罪協議中的要求。隨後，司法部與波音就新一份認罪協議開始接觸，最終達成本次提交的文件。

在此次提交的認罪協議中，波音公司將面臨高達4.872億美元的刑事罰款，並被要求聘請一名獨立監督員進行監督。此外，在未來三年內，波音公司還需投入至少4.55億美元來加強其合規和安全情況。該協議需經法官批准後方能生效。

對於這份認罪協議，許多受害者家屬表示並不認可，認為這是對波音的「優惠待遇」。

美國國會參議院2019年10月29日在華盛頓就波音公司旗下737 MAX 8客機問題召開聽證會。圖為死難者家屬當天在抵達國會山莊時捧着死者遺照。（Reuters）

737 MAX墜機事件受害者家屬的律師卡塞爾（Paul Cassell）批評了該協議，表示希望波音公司接受審判。

一些乘客的親屬計劃要求法官駁回認罪協議。他們希望對波音公司進行全面審判和更嚴厲的處罰，其中許多人希望對波音公司現任和前任高管提出指控。

2023年6月18日，在法國巴黎附近的巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）舉行的第54屆國際巴黎航展上，可見場內展示的波音標誌。（Reuters）

對此，觀察者網專欄作家張仲麟評論說，最新的認罪協議不過是為了「幫助波音過關」，而不是對其進行真正的懲罰。波音的存活事關美國從產業工人到政府高官的生計與前途，已經是「大到不能倒」了。

據報道，遇難者家屬律師將有7天的時間提出反對認罪協議的法律動議。波音公司和司法部將有14天時間做出回應，隨後家屬將有5天的時間對公司和政府提交的文件做出答覆。

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