韓聯社7月24日引述韓國聯合參謀本部(韓聯參)24日公布,朝鮮當日上午向韓國空飄垃圾氣球。氣球乘西風飛向京畿道北部地區。



總統警衛處稱,有氣球落在首爾龍山總統府和國防部所在地。

朝韓近期因氣球事件摩擦不斷,朝鮮18日與21日向韓國空飄垃圾氣球,至今累計空飄超3,000氣球,韓國20日和21日啟動邊境廣播回應。

韓國防部2024年6月2日提供並發布的這張照片中,顯示在首爾拍到的一個塑膠袋,袋內裝着包括看似是垃圾的物品。韓國指這些物品是通過綁在氣球飄飛進入韓境,由朝鮮政府放飛。(Ministry of National Defense Republic of Korea/ Handout via REUTERS)