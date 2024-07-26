委內瑞拉總統大選在即　反對派候選人相信軍方尊重結果

撰文：張子傑
出版：更新：

委內瑞拉7月28日舉行總統選舉，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）25日表示，相信軍方會確保尊重大選結果。智利及美國則敦促委內瑞拉選舉可以公平進行。

路透社報道，岡薩雷斯向傳媒稱自己可以贏得今次選舉，亦相信軍方會尊重民眾的意願，強調數以百萬計的委內瑞拉民眾有意求變。

岡薩雷斯代替被政府禁止擔任公職的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）出選，外界憂慮岡薩雷斯或面臨同一結果，他表示有信心選舉會和平進行，並會取得具決定性的結果。

委內瑞拉總統選舉：反對派候選人岡薩雷斯（左）與反對派領袖馬查多7月25日在首都加拉加斯（Caracas）出席競選活動。（Reuters）

委內瑞拉自2013年由現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）執政至今，他有意爭取第三個六年任期，惟當地面對經濟崩潰、大批民眾離鄉別井，加上與多國外交關係惡劣和遭到歐美等國制裁，令當地本身疲弱的石油業持續不振。

馬杜羅同日發表電視講話時重申，國內外商界領袖都知道，只有自己繼續執政，他們的投資才獲保證名帶來理想回報。他亦承諾會帶來和平和推動經濟增長，以減低對石油的收入。

現年74歲、曾擔任外交官的岡薩雷斯則承諾改變，令流落異鄉的民眾可以回國。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）同日表示，委內瑞拉政府尊重及承認獲認證的選舉結果，同時呼籲對方承諾在將來的選舉為反對派作特別保障。白宮亦稱，美國支持及希望委內瑞拉的和平選舉，重申任何政治打壓或暴力情況都不可接受。委內瑞拉總檢察長日前接受路透社訪問時，否認參與政治打壓或扣留政治犯。

委內瑞拉總統兒子：願償還中國債務　受美國制裁或另覓新市場委內瑞拉囚犯鑿秘道「集體逃獄」　一出洞口驚見警察開會一鑊熟美國：恢復對委內瑞拉油氣制裁委內瑞拉在與圭亞那有爭議的領土建立新州
委內瑞拉
馬杜羅Nicolás Maduro
南美洲
美國
智利