委內瑞拉總統大選在即　反對派候選人相信軍方尊重結果

委內瑞拉7月28日舉行總統選舉，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）25日表示，相信軍方會確保尊重大選結果。智利及美國則敦促委內瑞拉選舉可以公平進行。



路透社報道，岡薩雷斯向傳媒稱自己可以贏得今次選舉，亦相信軍方會尊重民眾的意願，強調數以百萬計的委內瑞拉民眾有意求變。

岡薩雷斯代替被政府禁止擔任公職的反對派領袖馬查多（María Corina Machado）出選，外界憂慮岡薩雷斯或面臨同一結果，他表示有信心選舉會和平進行，並會取得具決定性的結果。

委內瑞拉總統選舉：反對派候選人岡薩雷斯（左）與反對派領袖馬查多7月25日在首都加拉加斯（Caracas）出席競選活動。（Reuters）

委內瑞拉自2013年由現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）執政至今，他有意爭取第三個六年任期，惟當地面對經濟崩潰、大批民眾離鄉別井，加上與多國外交關係惡劣和遭到歐美等國制裁，令當地本身疲弱的石油業持續不振。

馬杜羅同日發表電視講話時重申，國內外商界領袖都知道，只有自己繼續執政，他們的投資才獲保證名帶來理想回報。他亦承諾會帶來和平和推動經濟增長，以減低對石油的收入。

現年74歲、曾擔任外交官的岡薩雷斯則承諾改變，令流落異鄉的民眾可以回國。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）同日表示，委內瑞拉政府尊重及承認獲認證的選舉結果，同時呼籲對方承諾在將來的選舉為反對派作特別保障。白宮亦稱，美國支持及希望委內瑞拉的和平選舉，重申任何政治打壓或暴力情況都不可接受。委內瑞拉總檢察長日前接受路透社訪問時，否認參與政治打壓或扣留政治犯。