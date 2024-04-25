委內瑞拉囚犯鑿秘道「集體逃獄」　一出洞口驚見警察開會一鑊熟

委內瑞拉一群囚犯企圖越獄，好不容易在牆壁上鑿出洞口。



以為鑽出去就能重獲自由，孰料撞見一群正在開會、討論事情的警察，當場人贓俱獲。

點圖放大看看囚犯們鑽出洞後即被捕的情形：

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本案17日發生在馬拉開波（Maracaibo）。根據影片，20名囚犯一個接着一個鑽出來，由於洞口太小、僅能勉強讓一個人通過，他們不得不接受警方協助，甚至被警方抱出來，才不至於卡住，但一脫困之後，立刻就被重新扣押。

綜合外媒報道，警員們當時正在討論事情，他們注意到囚犯越獄時，起初非常緊張，因為當時沒有人攜帶手槍。

不過，他們很快就意識到，眼前這群囚犯同樣手無寸鐵，因此局勢很快就獲得控制。

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據悉，實際上一共多達50名囚犯涉入這次逃獄計劃，但僅有20人在鑽出洞口時被逮。

影片傳出後，一度被網友誤會是警察在幫助囚犯逃獄，如今終於釐清真相。

警察局長巴薩韋（Gustavo Basabe）表示，已經採取必要措施，防止未來發生類似事件，也會加強拘留設施的維安。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】