韓國發布「日本腦炎」警報　兩地區病媒蚊子數量增　附3項建議

韓國疾病管理廳7月26日向全國發布「日本腦炎」警報，稱在兩個地區收集的蚊子中，逾半確認為傳播媒介蚊子，呼籲民眾防範。



疾病管理廳指，在韓國慶尚南道和全羅南道採集的蚊子中，超過一半確認為日本腦炎的傳播媒介蚊子，其中在慶尚南道佔63.2%、在全羅南道佔58.4%，管理廳稱，符合接種條件的民眾應接種疫苗。

韓國每年約有20宗日本腦炎患者病例出現，多數病例報告於8月或9月，最晚出現的病例可能會到11月。

庫蚊是傳播日本腦炎的媒界。（Getty Images）

韓方指，蚊子主要在夜間展開吸血活動，分布於韓國各地，疾病管理廳也向民眾提供數項建議，包括夜間外出時穿淺色長袖衣服與長褲，使用驅蚊劑，還有避免使用會吸引蚊子的強烈香水或化妝品。

根據香港衞生防護中心網站，日本腦炎由日本腦炎病毒引致，是一種經蚊子傳播的疾病，日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節，在熱帶及亞熱帶地區，病毒傳播全年都可發生，高峰期通常為雨季。

網站指，大部份受感染者没有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀，病情嚴重者則會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。

網站又稱，接種日本腦炎疫苗是安全而有效的預防方法，現時香港有相關疫苗可供接種，但市民一般不需要接種此疫苗，疫苗適用於準備前往日本腦炎流行區（尤其是當地郊區）並逗留一個月或以上的旅遊人士，對於一些短期旅遊（不足一個月），旅客如果計劃於疾病傳播季節到郊區並大部份時間進行戶外或夜間活動，亦應接種疫苗。