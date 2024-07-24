韓國影帝劉亞仁涉吸毒案　檢方求刑4年

韓國影帝劉亞仁（原名嚴弘植）涉嫌吸毒案，首爾中央地方法院7月24日舉行宣判前最後一次庭審，檢方請求法院判處劉亞仁監禁4年、罰款200萬韓圜（約1.1萬港元），及追繳154萬韓圜（8700港元）。



韓聯社報道，檢方指控劉亞仁涉嫌違反《毒品管理法》、吸食並教唆他人吸食大麻、教唆毀滅證據等，並指劉亞仁身為明星，利用財富與知名度欺騙醫生，以他人名義非法領取毒品，甚至試圖利用社會影響力隱瞞罪行。

劉亞仁在庭上表示深刻反省錯誤，表示道歉，並稱無論審判結果如何，將以更健康和正直的面貌回報支援他的所有人。

韓國影帝劉亞仁涉嫌吸毒案，首爾中央地方法院7月24日舉行宣判前最後一次庭審，檢方請求法院判處劉亞仁監禁4年，圖為劉亞仁（IG@hongsick）

案件會在9月3日宣判。現年37歲的劉亞仁涉嫌於2020年9月至2022年3月在首爾多家醫院以做美容手術需要麻醉為由，先後181次注射丙泊酚（Propofol，俗稱牛奶針），其涉嫌注射的四種醫用毒品包括丙泊酚、咪達唑侖、氯胺酮和瑞馬唑侖。

他也遭指控2021年5月至去年8月冒名非法領取約1100片安眠藥，2023年1月與崔某等4人在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。

劉亞仁在社交網站上傳的圖片（IG@hongsick）

劉亞仁為韓國知名男演員，作品包括《成均館緋聞》、《思悼》、《密會》等，曾奪青龍獎最佳男主角、百想藝術大賞的電視部門與電影部門男子最優秀演技賞等。