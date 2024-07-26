巴黎奧運｜法國酷熱如焗桑拿　首次戶外辦開幕式能逃過降雨陰霾？

法國多地面臨極端高溫之際，巴黎奧運開幕式歐洲中部夏令時間7月26日下午7時30分（香港時間27日上午1時30分）舉行，總長3個多小時，這是奧運史上首次不在體育場內舉辦的開幕慶典。然而「天氣不似預期」，氣象部門表示，巴黎有35%可能會降雨，這可能為在塞納河畔舉行的巴黎奧運開幕式蒙上一層陰影。



史上首次戶外開幕

2024年巴黎奧運會將是夏季奧運會歷史上首次在體育場外舉行開幕式，一改傳統的沿着田徑跑道進行的運動員入場儀式，本次開幕式運動員將沿着貫穿巴黎市中心那條流光溢彩的河流與觀眾相見。

開幕式之晚35%可能降雨

法國氣象台預料，巴黎26日上午預計會有微雨，由中午開始轉為多雲，下午天氣應會好轉，但到了晚上，陣雨可能會影響巴黎地區。

2024巴黎奧運7月26日開幕。運動員將乘船沿塞納河抵達夏樂宮。（Getty）

巴黎酷熱天氣

彭博社25日引述報告指，自1924年舉辦奧運會以來，巴黎的氣溫已上升1.8℃，炎熱的日數增加，炎熱的夜晚日數更是上升21倍。迷人的石造建築、鋅合金屋頂和狹窄街道，使巴黎變得更悶熱。

在氣溫超過34攝氏度，濕度接近70%的情況下，本屆奧運被稱為「史上最熱的奧運」。