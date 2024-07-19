意大利記者嘲笑總理梅洛妮身高「你只得1.2米」 遭罰5千歐元
撰文：TVBS新聞網
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意大利米蘭法院近日裁定，要求一名曾在社群公開嘲笑總理梅洛尼（Giorgia Meloni）身高的記者，必須支付5000歐元（約港幣3萬9千元）做為精神補償，法院認為該名記者的行為，已經構成公然羞辱。梅洛尼則透過律師表示，將把賠償捐給慈善機構。
綜合《路透》等外媒報道，此案的被告、是一名名叫科爾特塞（Giulia Cortese）的女記者，她涉嫌在2021年底，透過個人Twitter貼出一張修改過的圖片，將當時還不是總理的梅洛尼，與已故法西斯領袖墨索里尼（Benito Mussolini）以修圖方式拼接在一起，讓兩人在網絡上發生嚴重口角。
不甘示弱的科爾特塞，接連發出大量推文嗆聲，其中甚至直接攻擊對方身材，「梅洛尼，妳嚇不倒我。畢竟妳只有1.2米高，我甚至看不到妳。」但實際上，根據公開資料，梅洛尼身高大約介於158至163厘米之間。不滿遭到羞辱的梅洛尼，隨後向法院提出訴訟。
特別的是，出身極右派政黨的梅洛尼，早就不是第一次提告媒體和記者，在此之前，一名暢銷作家薩維亞諾（Roberto Saviano）因為在電視節目上，抨擊她的移民取締政策，被以侮辱罪名提告，2023年羅馬法院判陪1000歐元（約港幣7千8百元），外加負擔所有訴訟費用。
面對這位喜愛提告的政治人物，意大利國家廣播公司（Rai）曾在5月份發起罷工，抗議梅洛尼過度干預和控制記者的工作，影響自由報導與言論空間；而意大利也因此被調降世界新聞自由指數，只因該國有太多提告記者的司法訴訟。
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