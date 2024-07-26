美國大選｜拜登退選　團隊斥金主藉捐款施壓：7位數支票突落空

拜登（Joe Biden）競選團隊聯合主席、美國眾議員里士滿（Cedric Richmond，暫譯）7月25日接受美媒採訪時表示，民主黨大捐助者此前暫停對拜登競選活動的捐款，他對此感到憤怒，暗示是他們用資金壓力迫使拜登放棄連任。



里士滿稱，在拜登與特朗普於6月27日的辯論之後，這些富有的捐助者製造一個「自我實現的預言」——他們預計拜登無法勝選，就沒有再投入資金。但現實是，「沒有錢你無法取勝，然後他們把矛頭指向候選人，把責任歸咎於拜登」。

里士滿表示：「對於一位取得如此巨大成就的總統來說，這是一個注定失敗的局面」。他為拜登感到氣憤的同時，還向那些「背叛」拜登的人發出請求：「現在這些捐助者需要加大力度」。

▼在拜登退選後，民主黨線上募款平台ActBlue22日指，自賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）21日參選以來，小額捐款者已向該黨候選人和委員會捐款超過4,670萬美元（約3.6億港元）

2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

他並不是拜登團隊裏唯一對民主黨大金主表達不滿的人。民主黨高級籌款人Lindy Li在拜登退出競選前告訴霍士新聞（Fox News），為拜登籌款變得愈來愈難，「重要捐助者承諾的六位、七位數的支票從地球上消失」。

從拜登和特朗普首次辯論，到7月21日拜登宣布退選，在這近一個月的時間裡，由於糟糕的辯論表現，拜登一直面臨着競選資金「枯竭」的壓力。一位財力雄厚的消息人士告訴美國《華盛頓郵報》：「拜登的錢正在枯竭，他是一個『行屍走肉』」。

▼《紐約時報》22日稱，賀錦麗宣布參選24小時內，快速籌得8,100萬美元（約6.3億港元），是民主黨有史以來最大的籌款之一。

圖為2024年7月23日，美國威斯康辛州，賀錦麗在競選活動中發表演講。（Reuters）

拜登曾經的「朋友」也在離他遠去，演員佐治古尼（George Clooney）曾是拜登最大的支持者和捐助者之一，據美媒報道，他6月15日還在籌款活動上為拜登籌集2,800萬美元（約2億港元），是民主黨歷史上單次籌款活動最多的一次。但在辯論後的7月10日，佐治古尼公開表示，民主黨需要一位新的候選人。

佐治古尼並非個別例子，美國全國廣播公司（NBC）21日報道稱，在19日的一次私下電話會議上，賀錦麗與約300位民主黨主要捐助者通電，「告誡」這些捐助者他們需要「鎖定並站在拜登身後」。

報道稱，這次令捐助者不舒服的電話會議的後果是，給拜登競選活動的捐款急劇下降。兩天後，拜登突然在X（前稱Twitter）平台上宣布，退出美國總統競選。

里士滿的抱怨道出實情：「沒有錢你就贏不了」。競選美國總統是項燒錢的活動，2020年美國總統大選周期花費創紀錄的140億美元。非盈利媒體網站The Conversation預測，2024年度總統選舉涉及的資金，幾乎肯定會超過這一數字。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（Evan Vucci/Pool via REUTERS）

The Conversation稱，美國複雜的政治資金和融資體系非常令人困惑。聯邦法律希望對競選總統和國會政治家的資金設定限制，個人最多只能直接向聯邦候選人捐贈3,300美元，但現實情況是，捐助者通過多種立法漏洞捐款，讓資金從多個方向匯入。其中，最主要的方式是通過政治行動委員會（PAC）和超級政治行動委員會（Super PAC）。

超級政治行動委員會是2010年由美國最高法院通過一項判決創建，支持拜登的「未來前進」組織2020年就通過超級政治行動委員會向拜登捐贈1.5億美元。馬斯克2024年也通過Super PAC向特朗普（Donald Trump，又譯川普）的競選活動捐款。

哈佛大學法學教授Nicholas Stephanopoulos表示，超級政治行動委員會的唯一「好處」是，他們有一個披露制度，可以讓公眾知道他們的錢來自哪裏以及錢的去向。但是，超級政治行動委員往往是富人們直接影響選舉的最好工具。

本文獲《觀察者網》授權轉載

