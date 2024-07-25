拜登橢圓形辦公室重彈「捍衛民主」老調　餘下6個月只有等待

7月24日，新冠病情好轉後的拜登（Joe Biden）回到白宮在橢圓形辦公室發表稍多於10分鐘的簡短全國演說，是為其上周確診新冠、周末宣布退選之後的首次亮相，大體上除掃了出自共和黨宣傳機器有關「拜登已死」的陰謀論（按：拜登只以文字聲明宣布退選，退選後從未露面）。

橢圓形辦公室演說，往往是在國難當前又或者有超重大政策宣示才會用上。這次演說是拜登任內的第4次，也是不足兩周之內的第2次－－對上一次是特朗普7月13日遇刺之後。其餘兩次則是2023年中拜登在國會通過提高國債上限後讚揚兩黨合作尚存，以至同年10月7日哈馬斯襲擊以色列後的兩個場合。

24日的這一場演說，備受關注。人們都想看看拜登會否為其退選決定作出詳細說明。

有份在共和黨全國代表大會上發言的保守派政治活動者Charlie Kirk在社交媒體上「討論」拜登已死的傳言。（網站截圖）

然而，到最後，大家都失望了。拜登並沒有告訴人們他在6月27日總統辯論災難級表現之後直至7月21日決定退選之間的掙扎過程，只稱他原認為他的政績、全球領導力和對於美國未來的願景值得讓他再做一屆。

對於最後的退選決定，他聲言：「沒有任何東西能阻礙拯救我們的民主體制，這包括個人的雄心壯志。所以，我決定最佳的前路是向新世代交棒。這是團結國家的最佳途徑。我知道某時某地我們需要的是長久的公共服務經驗。但有些時候，有些地方，我們需要的是新的聲音、清新的聲音，是的，更年輕的聲音。今天就是這個時候、這個地點。」

拜登稱他在未來6月個月會集中總統工作：降低工作家庭的開支、推高經濟、保持個人自由等等……除了支持烏克蘭、保持北約強大之類的外交言詞之外，唯一突出之處就是拜登首次表明會推動美國最高法院的改革－－根據此前報道，這包括大法官任期限制，以及有法律約束力的大法官行為守則等。

7月24日，拜登講話完結後與兒子亨特（Hunter Biden）擁抱。（Reuters）

不過，由於國會眾議院在共和黨手上，參議院又有拉布機制，此等改革只能是一種政治宣傳。

拜登25日也會在白宮與剛剛發表完國會兩院演說的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）見面。

但在加沙問題上，拜登並沒有給出任何具體承諾，只說會「繼續努力終止加沙戰爭，將所有人質帶回家，為中東帶來和平與安全，並結束這場戰爭」。此類說了等於沒說的話，意味着拜登很可能只會跟從他過去大半年的以色列政策，不斷以外交手段施壓內塔尼亞胡政府，但實際行動卻非常有限。

以色列總理內塔尼亞胡於2024年7月24日在美國華盛頓美國國會山莊舉行的國會聯席會議上發表講話。(Reuters)

在其演說當中，拜登也將他任內的各種政績重提了一遍，大概就是要美國人記得這些都是他的政治遺產的意思。

「捍衛民主」的老調重彈、沒有可行性或具體資訊的政策承諾，再加上政績清單的列舉，大概說明了拜登在未來6個月的餘下任期之中，已沒有任何大志要利用餘下時間為自己創造清史留名的政治遺產。

拜登提到「美國是一個理念，一個比任何軍隊要強、比任何海洋要大、比任何獨裁者或暴君還要有力的理念」，這是「生命、自由和追求快樂」的不可剝奪的權利。這大概是用以回應共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）在共和黨全國代表大會演說中稱美國「不只是一個理念」的說法。但這種口舌之爭，沒有任何現實意義。

7月24日，賀錦麗到印地安納州出席選舉活動。（Reuters）

對於賀錦麗（Kamala Harris），拜登只提了一句，「她有經驗、有毅力、有能力，她對我而言是非常好的合作夥伴，也是我們國家的領袖。」這種「淡然處之」也許反映出拜登對於他自己被迫退選的悔恨，以至對於賀錦麗的信心不足。

拜登留給美國的稱頌基於他本人50年從政的個人故事：「地球上沒有任何其他地方能讓一個出身卑微的賓夕法尼亞州斯克蘭頓和特拉華州克萊蒙特的口吃孩子有一天能夠以美國總統的身份坐在橢圓形辦公室的堅毅桌後面，但我就在這裏。

這就是美國的特別之處。我們是一個充滿希望和可能性的國家，是一個夢想家和實幹者的國家，一個一般美國人做着非凡事情的國家。」

雖然任期還有6個月，但這場演說大概就是拜登給美國人民的道別。換句話說，餘下半年，白宮將會進入「垃圾時間」之中，任何重要政策的推動和潛在轉變都在等到6個月之後。