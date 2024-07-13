酷熱天氣瞓覺會中暑？日媒：70％受訪者不自知　有這狀況要留心

連日高溫導致許多人中暑，如果不出門，在高溫環境中休息，其實也有中暑的機率；帝京大學醫學部附屬醫院重症加護中心主任三宅康史指出，在室溫偏高時入睡，即使熬過睡着前的悶熱感，睡夢中身體仍會感受到高溫，進而產生脫水等症狀，如果起床時總感到疲倦，可能就是中暑了！



根據日媒《PR TIMES》7月5日報道，有日本學者針對全日本530名20多歲至60多歲的男女進行調查，探討夏季睡眠品質、空調使用習慣等相關事項，大約70％的人在睡覺時會感到不舒服，隔天早上起來時就會覺得很累。三宅康史表示，事實上，疲勞是最常見的中暑早期症狀，醒來時感到疲倦或其他不適感，可能就要注意自己是否有輕度中暑。

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睡眠專家教夏天5招降溫（01製圖）

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報道中也提到，三宅康史說，在室內氣溫很高時入睡，睡前又沒有補充足夠的水分，可能會害身體在睡覺時慢慢的脫水，大幅提高中暑風險。除了保持環境涼爽外，室內濕度對睡眠品質也很重要，流汗是調節體溫的方式，當濕度較高時，汗水就很難蒸發；汗水難以蒸發時，熱能容易在體內累積，最終釀成中暑。



三宅康史最後強調，如果睡覺只靠開電風扇或打開窗戶通風，也許還不足以創造涼爽的環境，高溫將影響睡眠品質，除了無法恢復身體機能，還有會被「熱醒」。因此，三宅康史呼籲，為避免在睡覺時中暑，可考慮將冷氣一路開到早上。

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