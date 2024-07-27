美國大選｜民調：特朗普僅領先賀錦麗2個百分點

根據《華爾街日報》星期五（7月26日）公布的一項民意調查結果，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）領先於民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2個百分點。



在本月早前進行的一項民調，為美國前總統的特朗普比原有對手、美國總統拜登多了六個百分點。現在他對決的是賀錦麗，而他的領先優勢縮小了。

拜登7月21日宣布退選後力挺副總統賀錦麗接棒。自賀錦麗宣布參選以來，獲得了工會組織、少數族裔和黨內人士的廣泛支持。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和夫人米歇爾剛（Michelle Obama）在25日正式表態支持賀錦麗。在一段公開發布的視頻中，奧巴馬夫婦通過電話告訴賀錦麗，他們支持她競選總統。

奧巴馬在電話中承諾，將盡一切所能協助賀錦麗入主白宮。

《華爾街日報》7月26日公布的民調向1000名登記選民進行了調查，特朗普以49%對47%的支持率領先於賀錦麗，民調誤差為正負3.1個百分點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

