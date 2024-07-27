美國大選｜民調：特朗普僅領先賀錦麗2個百分點
撰文：洪怡霖
出版：更新：
根據《華爾街日報》星期五（7月26日）公布的一項民意調查結果，美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）領先於民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2個百分點。
在本月早前進行的一項民調，為美國前總統的特朗普比原有對手、美國總統拜登多了六個百分點。現在他對決的是賀錦麗，而他的領先優勢縮小了。
拜登7月21日宣布退選後力挺副總統賀錦麗接棒。自賀錦麗宣布參選以來，獲得了工會組織、少數族裔和黨內人士的廣泛支持。
美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和夫人米歇爾剛（Michelle Obama）在25日正式表態支持賀錦麗。在一段公開發布的視頻中，奧巴馬夫婦通過電話告訴賀錦麗，他們支持她競選總統。
奧巴馬在電話中承諾，將盡一切所能協助賀錦麗入主白宮。
《華爾街日報》7月26日公布的民調向1000名登記選民進行了調查，特朗普以49%對47%的支持率領先於賀錦麗，民調誤差為正負3.1個百分點。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國大選｜拜登退選 團隊斥金主藉捐款施壓：7位數支票突落空美國大選｜賀錦麗開設Tik Tok帳戶吸票「激進左翼瘋子」與「精神錯亂」 美國大選進入對罵人身攻擊階段美國大選2024｜特朗普狠批賀錦麗邊境政策：讓國家淪為「垃圾場」