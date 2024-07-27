巴布亞新畿內亞爆放火屠村案　婦女遭性侵　至少26死

巴布亞紐幾內亞East Sepik省自7月17日爆發一連串暴力攻擊事件， 一個名為「我不在乎」（I Don't Care）的青年團體對3條村莊施襲，至少26人死亡，其中包括16名兒童。聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）24日發聲明指，相關襲擊疑似是由土地和湖泊所有權糾紛所引發，更指死亡人數可能會升至50人甚至更多。



英國《衛報》26日報道，當地警方稱Angoram地區的Angrumara村17日首先遭遇襲擊，約30多名手持開山刀及槍枝的男子突然闖入村莊燒毀房屋，並至少殺死一名老人和一名5歲男童。

圖為聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）2023年2月27日在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會會議。（Reuters）

鄰近的Tambari村隔天凌晨也遇襲，大量男村民被殺害，婦女和年輕女孩慘遭性侵。第三個村莊Tamara也未能倖免，惟未確定該村莊的遇襲時間。

由於地處偏僻當地警察23日才抵達該地區，後續增援部隊則於25日抵達。警方透露，首兩個遇襲的村莊已確認有26人死亡，而逃離的村民仍然下落不明。警方將繼續追蹤涉案團體，預計死亡人數還會增加。

英國廣播公司（BBC）報道，一些屍體在村內開始腐爛，也有一些在河流裏，遭鱷魚叼走。有倖存村民指「我們很無助」，也有村民悲傷指「我聽到婦女痛苦地哭泣，孩子哭喊，我很幸運，那些男人沒有看到我。」

圖為巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）Tubusereia村莊，此為示意圖，並非事發村莊（Getty）

圖爾克對大屠殺事件表示震驚，敦促巴布亞紐幾內亞政府展開迅速、公正和透明的調查，確保責任人受到追究，並呼籲政府儘快解決土地和湖泊糾紛的根本原因。