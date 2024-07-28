美國大選｜賀錦麗參選首週戰績報捷　民調：與特朗普差距縮小一半

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）自7月21日接棒總統拜登（Joe Biden）參選以來，7項全國民調顯示民主黨已經迎頭趕上，落後的百分比差距縮小了一半左右。《華爾街日報》民調等一些較受關注的調查顯示，賀錦麗和前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率已經打平。



彭博社7月27日報道，《紐約時報》與西恩納學院（Siena College）25日公布民調顯示，賀錦麗和特朗普的差距縮小了六到七個百分點，具體取決於是否包括第三方。

圖為2024年7月25日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在美國華盛頓特區與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤後舉行記者會發表講話。（Reuters）

賀錦麗新爭取到的民意主要來自民主黨陣營中對拜登不滿的部份人士。 《紐約時報》一個月前的民調顯示非洲裔登記選民中只有59%支持拜登，而賀錦麗目前在這組選民中的支持率為69%。

而且賀錦麗還把白人選民的支持率從45%提高到57%，30歲以下選民對民主黨的支持率則從46%提高至56%。

《華爾街日報》26日的民調也發現民主黨選民熱情高漲。一個月前只有37%的選民對拜登競選連任反應積極，現在賀錦麗支持者中有81%對她競選總統表現熱情。

左圖：2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。（Reuters）右圖：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（Reuters）

對於15日正式拿到共和黨總統候選人提名的特朗普來說，過去一個月民調也發生很大變化。自13日遇刺以來，公眾對他的好感度有所上升，但共和黨全國代表大會（RNC）後的民意上升，很快被拜登退選的影響所掩蓋。

特朗普競選團隊試圖淡化這種轉變，他們在23日的備忘錄中提醒支持者，民主黨支持率升高只是賀錦麗上場後的 「蜜月」效應。

圖為美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月 24日出席在北卡羅來納州夏洛特市舉行的集會活動，並發表演說。（Reuters）

特朗普民調分析師Tony Fabrizio在一份「機密備忘錄」中說：「顯然我們今天所處的是一個完全未知的領域，現代歷史上沒有類似情況出現過， 毫無疑問賀錦麗將在民主黨全國代表大會（DNC）之前獲得提名，未來幾天她的支持率會升高，我們再堅持一段時間就會看到選情重新回歸穩定。」

特朗普競選團隊很快以新聞稿形式發布上述備忘錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

