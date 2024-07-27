特朗普副手民調下挫　掀共和黨內質疑聲　美媒：3大原因未獲看好

自7月15日成為特朗普（Donald Trump，又譯川普）副手一週多時間以來，萬斯（JD Vance）面臨的質疑聲此起彼伏，尤其在總統拜登（Joe Biden）退選後，共和黨人的擔憂和沮喪愈發擴散開來。



美媒注意到，萬斯是在特朗普對決拜登時被選中的，但面對新對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），情況出現變化。

2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。（Reuters）2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（Reuters）

在一些共和黨人眼裏，萬斯不如賀錦麗那樣自帶多元化的標籤，而且與特朗普政見幾乎一致，很難給特朗普陣營爭取到新的支持者。萬斯未經全面審查、缺乏相關從政經驗和他早年「反特朗普」的言論，也讓共和黨人放心不下。

特朗普7月15日獲共和黨全國代表大會正式提名為總統候選人，並選擇39歲的俄亥俄州聯邦參議員萬斯為競選搭檔。

美媒《政治報》（Politico）26日報道注意到，自從賀錦麗站上競選舞台以來，民主黨人就開始攻擊萬斯，民意調查顯示這些攻擊似乎已經起到作用。

美媒分析師Harry Enten表示，萬斯在所有民意調查中的平均淨支持率為負5%，低於歷史上任何副總統候選人。另外兩項民調也顯示，萬斯的好感度下降3%。

2024年7月20日，美國共和黨副總統候選人，參議員萬斯（J.D. Vance）在密歇根州與總統候選人特朗普（Donald Trump，不在圖中）首次一同參加的競選集會上發表演說。（Reuters）

難為特朗普爭取新支持

專家認為，萬斯被選中成為特朗普搭檔的時候，拜登還沒退選，特朗普選他是為鞏固已有的支持者群體，激發自己的選民群體的活力，而不是為了爭取新的支持者加入。

賓夕法尼亞州共和黨政治策略師Joshua Novotney說：「萬斯不是一個政治選擇，他被選中並非為了在某些群體內拉到支持，只是因為特朗普信任他，並願意與他共事。」

美國《國會山報》26日稱，多名共和黨議員在接受採訪時都表達對萬斯參選的質疑。

一位眾議院共和黨人說：「他是所有選擇中最糟糕的選項，這太糟了，我甚至認為這本來是不可能。如果你去這棟大樓附近問問，這裹的人十有八九都會說他是錯誤的選擇。」另一位共和黨眾議員表示，萬斯是唯一能夠對共和黨選情造成嚴重損害的人。

一位共和黨人直言，倘若特朗普在11月的選舉中落敗，那萬斯就是罪魁禍首。他表示：「人們普遍認為，如果特朗普落敗，那就是因為其選舉萬斯，因為這不會帶來任何幫助。」

美國共和黨副總統候選人萬斯2024年7月18日在共和黨大會上發表講話（Reuters）

在拜登宣布退選並支持賀錦麗後，萬斯引發的焦慮變得更加明顯。而另一邊的民主黨人似乎在重振旗鼓，拿到更多的競選資金，想要顛覆政治格局。

就賀錦麗來說，她兼具有色人種和亞裔女性的身份，與萬斯形成鮮明對比，這也是共和黨人焦慮的根源所在。

共和黨人希望看到自己的提名人更加多元化，但由於萬斯在很大程度上與特朗普的觀點一致，一些共和黨人擔心他不足以吸引尚未支持特朗普的選民，他們認為萬斯只是激發特朗普原有支持者的熱情，但並未從其他群體拉來新的支持者。

一位眾議院共和黨人認為，任何其他人都能夠為特朗普帶來新群體的支持者，他坦言：「這並不是說萬斯的名聲不好，他只是沒有為特朗普爭取到新的選民。這就是問題所在。」

他續稱：「萬斯帶來特朗普的選民，你們知道還有誰做到這點嗎？那就是特朗普自己啊，這就是為何我們很多人都難以理解。」

「孤立主義」外交惹黨內建制擔憂

一些眾議院共和黨人也對萬斯的外交政策立場提出質疑，尤其是他在援助海外盟友時的孤立主義立場。

圖為2024年7月22日，俄亥俄州米德爾頓，共和黨副總統候選人萬斯在家鄉發表競選演講。（Reuters）

萬斯缺席以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在國會的演講讓一些共和黨人不滿，有人稱這是「一個問題」，另一位眾議員則對他缺席的理由感到憤怒。

這位議員談到萬斯將他的缺席歸咎於競選行程時說，「他隨隨便便安排自己的日程，實在太莽撞。」

政治履歷不可靠？

作為新一代保守派的代表，39歲的萬斯是黨內的新星，他的政治經歷僅2年。而從政以前，萬斯其實曾一度是特朗普的激烈批評者，直到2022年參加俄亥俄州參議員競選時，萬斯先行「服軟認錯」，並在特朗普的大力支持下順利上位，一舉轉變為特朗普的忠實盟友。

如此經歷也給萬斯帶來問題，比如就有共和黨人質疑他的履歷不夠豐富。一位議員說：「我不知道他是否具備擔任這份工作的經驗，我不想說他沒有經驗，他不聰明，或者我不喜歡他寫的書和他的成長經歷，但我仍然更青睞其他候選人，因為他們資歷更深，經歷過更多的考驗。」

萬斯早年間抨擊特朗普的言論，也讓一些共和黨人耿耿於懷。

一位共和黨人說：「他非常不誠實，他稱特朗普為希特勒，這事仿佛就發生在昨天。現在他又成世界上最支持特朗普的人，但我只是不信任他。」

這位共和黨人表示：「我很難理解一個稱特朗普為希特勒的共和黨人，怎麼就成為他的副總統，特別是在一次暗殺企圖之後，我認為任何有思想的人都明白，激烈的言論可能會導致瘋狂的人使用暴力。」

2024年7月15日，美國共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）一同出席在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會 (RNC) 。（Reuters）

儘管招來重重質疑，但特朗普及其競選團隊依然表達堅定支持萬斯的立場。競選團隊發言人在一份聲明中告訴《國會山報》：「特朗普對他與萬斯做出的選擇感到興奮，他們是奪回白宮的完美團隊。」

當被問及如果賀錦麗成為民主黨候選人後，是否會選擇另一位副總統候選人時，特朗普24日告訴記者：「不，我會做出同樣的選擇。萬斯做得非常好，他真的能抓住人心。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

