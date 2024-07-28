王毅會警告北約：插手亞太勢必引發對抗
撰文：許懿安
出版：更新：
中共政治局委員、中國外長王毅警告，北約（NATO）插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張。
中國外交部網站引述王毅7月27日在老撾萬象出席東盟地區論壇外長會時說：「當前我們正身處一個動盪不安、變亂交織的時代。地區衝突延宕，地緣對抗增多，氣候變化、恐怖主義、網絡安全等新興安全挑戰接踵而至；單邊主義、冷戰思維抬頭，各種軍事安全『小圈子』層出不窮。」
王毅指美國主導的印太戰略加劇安全困境，同地區長期和平繁榮的願景背道而馳。北約插手亞太，勢必引發對立對抗，加劇局勢緊張，各方須高度警惕，堅決反對。
他也建議堅持對話協商，並說外部干涉解決不了問題，對抗施壓只會加劇局勢緊張。問題再複雜，也要堅持對話協商。衝突再激烈，也不能放棄政治解決。
關於加沙衝突，王毅強調，停火止戰和人道救援是當務之急，「巴人治巴」是戰後重建的基本原則，兩國方案是未來根本出路。
王毅也說，關於烏克蘭危機，當前應遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢盡快降溫，為和談逐步創造條件。
王毅27日還強調，中國從人道主義出發，就管控仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）局勢同菲律賓達成臨時性安排，菲國應遵信守諾，不要再食言、不要再折騰。
本文獲《聯合早報》授權轉載
王毅就東亞和平與發展提出「4點主張」 推動建設亞太自貿區王毅晤布林肯談台灣與仁愛礁：台獨勢力每挑釁1次 中方必反制1次東盟外長會 王毅晤布林肯逾1小時 美國：討論台灣與俄烏等議題中國東盟外長會 王毅：支持東盟戰略自主