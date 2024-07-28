以色列指已越過所有紅綫　外長稱將發動全面戰爭　真主黨高度戒備

以色列指黎巴嫩真主黨（Hezbollah）7月27日晚向以佔領的戈蘭高地發射數十枚火箭彈，導致當地城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）12人死亡、30多人受傷。事件導致以色列與黎巴嫩及真主黨緊張局勢急劇升溫。



以色列誓言發動「全面戰爭」予以反擊。以外交部發文稱，27日真主黨的襲擊導致12名兒童死亡，此舉已「越過所有紅綫」。此前，黎巴嫩真主黨回應事件，稱組織與此次襲擊「毫無關係」。

路透社28日稱引述兩名保安消息人士稱，真主黨處於高度戒備狀態，清理黎東和黎南一些關鍵地點，以防以色列可能將衝突升級。

這是自2023年10月7日以巴戰她爆發以來，以色列在北部戰線遭真主黨襲擊導致的最嚴重傷亡。

路透社報道，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）說：「真主黨今天的襲擊越過所有紅線，我們將作出相應的回應，我們即將對真主黨和黎巴嫩發動全面戰爭。」

部門稱，以色列會為此付出代價，但黎巴嫩真主黨將要付出的代價更高。

以黎衝突：圖為火箭彈擊中以色列佔領的戈蘭高地的足球場一帶。這張截圖取自2024年7月27日的影片。（Reuters）

以軍稱，真主黨27日晚向邁季代勒舍姆斯發射數十枚火箭彈，部份火箭彈擊中一處足球場，造成包括兒童在內的多名平民傷亡。

以色列急救組織「紅色大衛盾」確認至少10人死亡，其中大部份是兒童。以色列媒體報道說，襲擊還造成30餘人受傷。

現場雖有響起防空警報，但時間太短，不少人走避不及。

真主黨27日晚發聲明反駁稱：「伊斯蘭抵抗運動與這起事件毫無關係。」但真主黨在27日早些時候曾發聲明稱，組織向以軍基地發射數枚火箭彈。

以黎衝突：圖為火箭彈擊中以色列佔領的戈蘭高地的足球場一帶。這張截圖取自2024年7月27日的影片。（Reuters）

戈蘭高地是敘利亞西南部一個狹長地帶。以色列是在1967年第三次中東戰爭中佔領戈蘭高地，之後對這一具有戰略價值的地方進行控制和管轄，拒絕向敘利亞歸還。國際社會並不承認戈蘭高地為以色列領土。

以巴這一輪戰爭在2023年10月7日爆發後，黎巴嫩真主黨不時向以色列北部及戈蘭高地發動襲擊，以軍則以空襲和炮擊黎南目標作報復。雙方在以黎邊境的衝突持續，黎巴嫩南部和以北部邊境地區的大量民眾已撤離。以軍6月18日發表聲明說，為應對以黎邊境緊張局勢，已批准以軍對黎巴嫩開展軍事行動的計劃。

2024年7月28日，在以色列佔領的戈蘭高地的村莊Druze，多名兒童在足球場被出現在黎巴嫩與以色列邊境的火箭彈炸死。圖為已逝兒童的親人舉行葬體，場內一片哀嚎。（Reuters）