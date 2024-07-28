施紀賢：英國已破產且支離破碎

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）7月29日將向國會公布財政評估報告，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在報告公布前發聲明指，英國已「破產和支離破碎」，指責保守黨政府留下200億英鎊（約2,000億港元）的財政缺口。



2024年7月1日，英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）和時任影子財政大臣李韻晴 （Rachel Reeves）在英國牛津郡的一個農場舉行的競選活動。（Reuters）

路透社7月27日報道，施紀賢在聲明中表示，財政評估結果揭示民粹主義對經濟和公共服務造成混亂。前朝保守黨政府為2024財政年度做出重大開支承諾，卻未有確定資金來源。保守黨則反駁稱，這是工黨為增稅而捏造的藉口。

李韻晴的財政政策受到施紀賢的競選綱領限制，理論上政府不會提高所得稅、國民保險社會保障金、增值稅和利得稅。因此，尚不清楚工黨將如何解決財政缺口。

報道指，除了公布財政審查結果外，李韻晴29日擬宣布第一份預算案的發布日期，並公開制定審查正式支出的計劃，以決定每個政府部門將獲得多少預算。