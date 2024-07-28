美國加州山火持續蔓延　每小時燒毀2000公頃土地

由於天氣極端乾燥炎熱等因素，美國西部多地山火頻繁發生，已進入緊急狀態的加州正遭遇今年最大的山火災害，截至7月26日，每小時就有約2000公頃土地被燒毀，約2,800個足球場。



儘管高溫天氣預計將逐步降溫，並出現更潮濕空氣，有助消防人員遏制火勢，但火勢目前仍未被撲滅，只有10%火勢受到控制。

2024年7月24日，美國加州北部爆發山火，火勢迅速擴大成全加州目前最大規模的山火。（Reuters）

綜合路透社和英國廣播公司（BBC）27日報道，美國全國山火事故監控中心（National Interagency Fire Center，暫譯）的火情實時動態地圖顯示，截至27日，全美共有超過60處山火，絕大部份在西部地區。

加州林業和消防局則稱，截至27日晚，山火「帕克」（Park Fire，暫譯）已燒毀距離州首府薩克拉門托（Sacramento）以北約14萬公頃土地和134棟建築。

加州火災事故指揮官Billy See說，大火以每小時燒毀約2000公頃土地的速度蔓延。消防局火災防治領域專家Scott Weese則說，當地有很多易燃作物，僅在27日就有6萬公頃土地被燒毀。

此外，北部城市Chico及其附近村鎮約4000人被迫疏散。加州消防部門已派出1600餘人，以及142輛車、6架直升機和54台推土機參與滅火。

美國加州北部2024年7月爆發山火，火勢迅速擴大成全加州目前最大規模的山火。（Reuters）

當地司法部門披露，山火「帕克」起因可能是縱火。警方已逮捕當地一名42歲男子，他涉嫌故意將一輛燃燒的汽車推入路邊深溝，從而引發這場山火。

另一宗山火已燃燒四天 當地數千居民撤離

在山火「帕克」災區以東不遠處的Portola市，另一宗山火已燃燒四天，火勢面積超過12平方公里，導致當地數千居民撤離，這宗山火疑由閃電引起。

當局已向加州多縣的社區發布疏散命令和火患警告。白宮官員表明，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關火災的匯報，並指示團隊盡一切可能支持滅火工作。

2024年7月17日，美國俄勒岡州（Oregon）爆發山火，火勢迅速擴大成當地目前最大規模的山火。（Reuters）

俄勒岡州（Oregon）目前也遭遇2024年以來最嚴重的山火災害。在俄勒岡州東部，於17日由閃電引起山火「德基」（Durkee Fire，暫譯）的面積已達到1168平方公里。

報道引述，消防部門的報告指，目前在山火「德基」中觀察到極端火情，包括形成「火積雲」。這表明燃燒的大火正在其中心區域形成自己的天氣系統，將導致火情控制尤其困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

