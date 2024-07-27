美國加州山火燒毀逾967km²土地　約4千人疏散　42歲男被捕涉縱火

美國加州北部7月24日爆發山火，火勢迅速擴大成全加州目前最大規模的山火。當地司法部門透露，起因可能是縱火，警方25日拘留一名42歲男子，涉嫌將一輛起火的汽車推入山谷引發火災。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）26日報道，火災24日下午在一個名為Bidwell公園開始，火勢從當日深夜的約25.9平方公里（km²）擴大到24日早上的184平方公里。截至26日晚，火災面積進一步擴大到約967平方公里，且受控程度從3%下降至0%。

2024年7月24日，美國加州北部爆發山火，火勢迅速擴大成全加州目前最大規模的山火。圖為一名消防員26日試圖在加州「32號公路」阻截火勢。（Reuters）

加州火災事故指揮官Billy See在26日下午的記者會上表示，山火正以每小時約1,600至2,020公頃的速度蔓延。

尤特縣（Butte County，暫譯）警長Kory Honea表示，當地大約4,000名居民收到疏散令，加州另外三個縣也相繼發布疏散令。

2024年7月24日，美國加州北部爆發山火，火勢迅速擴大成全加州目前最大規模的山火。（Reuters）

報道指，尤特縣地方檢察官Mike Ramsey表示，有目擊者看到疑犯Ronnie Dean Stout II在24日下午3時左右於起火地點將一輛燃燒中的汽車推入山谷，引發火災，他目前被關押，不得保釋。