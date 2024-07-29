巴黎奧運｜以色列運動員接死亡恐嚇 法國警方啟動調查
撰文：蕭通
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巴黎檢察官辦公室7月28日表示，3名正出席巴黎奧運會的以色列運動員遭到死亡恐嚇，法國警方已啟動調查。另外，以色列媒體同日報道，法國一名15歲青少年因涉嫌恐嚇赴巴黎出席開幕式的以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）而被捕。
檢察官表示，相關運動員個人資料上星期並在社交網路被發布，反網路犯罪人員正在調查，並尋求將其刪除。
以色列外交部長卡茨（Yisrael Katz）7月25日警告法國，伊朗可能支持在巴黎奧運期間，發動針對以色列運動員和遊客的陰謀。
路透社引述法國官員稱，參加奧運的以色列運動員將由精銳戰術部隊護送往返比賽，並在整個奧運會期間獲24小時保護。此外，以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）協助保安工作。
法國15歲少年被捕 涉網上恐嚇以色列總統
《以色列時報》報道，法國一名15歲少年被捕，他承認網上恐嚇以色列總統赫爾佐格。據指出，少年與父母住在塞納河畔伊夫里（Ivry-sur-Seine），當局接獲舉報獲悉事件，地區反恐部門展開調查。
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