江旻憓奧運奪金｜法國手挾主場之利卻吞敗　法媒指港劍神破壞派對

香港劍擊選手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）7月27日在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽由落後1:7到「決一劍」反勝，敗法國對手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）。此戰有人歡喜有人愁，港人固然開心得不得了，但親往打氣的法國總統馬克龍和法國支持者一臉失望。



【巴黎奧運2024／江旻憓／劍擊／重劍／金牌／法國】路透社27日認為，江旻憓擊敗法國對手，讓法國觀眾心碎。

瑪露比頓曾領先江旻憓，觀眾亦相信前者有機會奪金，誰料江旻憓最終來一個漂亮的「逆轉勝」。

圖為2024年7月27日，法國巴黎，香港劍手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽的決賽中對戰法國劍手瑪露比頓（Mallo-Breton）。（Reuters）

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報道提到，在一般情況下，劍擊賽場是相對安靜，但今次比實現場巴黎大皇宮（Grand Palais）更像一個足球場。觀眾高聲吶喊支持法國選手，惟瑪露比頓未能挑主場之利獲勝。

圖為2024年7月27日，法國巴黎，香港劍手江旻憓（Vivian Kong Man Wai）在巴黎奧運女子重劍個人賽奪得金牌。（Reuters）

法媒：破壞法國派對

法媒28日分析，江旻憓得勝破壞法國派對，令支持法國選手的主場觀眾大失所望。

報道還指出，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當日親往現場打氣，他見到江旻憓逆轉戰局奪金後，前往慰問瑪露比頓。

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