巴黎奧運｜開幕變裝皇后仿《最後的晚餐》惹怒信徒　奧組委致歉

巴黎奧組委星期天（7月28日）就大膽而古怪的開幕儀式所造成的任何冒犯表示「非常抱歉」，但否認「有不尊重任何宗教團體的意圖」。



一些天主教團體和法國主教譴責開幕式的遊行含有「嘲笑和嘲弄基督教會的場景」。批評主要集中在一個場景，即舞者、變裝皇后和一名DJ擺出的姿勢讓人想起《最後的晚餐》。

據法媒報道，巴黎奧運會發言人德尚（Anne Descamps）星期天告訴記者：「我們很顯然無意對任何宗教團體表示不敬。」「如果有人感到不快，我們當然非常非常抱歉。」

巴黎奧運開幕式藝術總監Thomas Jolly也否認他從《最後的晚餐》獲得靈感。

上述開幕式場景旨在促進對不同性取向和性別認同的寬容。法國歌手卡泰蘭（Philippe Katerine）也參與其中，他幾乎一絲不掛，全身塗成藍色，扮演希臘酒神和快樂之神狄俄尼索斯（Dionysus）。

喬利星期天上BFM頻道節目時說：「我們的想法是舉辦一場與奧林匹斯山眾神有關的大型異教派對。」

「在我的作品中，你永遠找不到嘲笑或詆毀任何人的想法。我想要的是一個能讓人們團結起來、和解的儀式，也是一個能肯定我們共和國自由、平等和博愛價值觀的儀式。」

開幕式另一個引人注目的環節，是一名手持鮮血淋漓頭顱的婦女和即將被處死的法國王后瑪麗·安托瓦內特（Marie Antoinette）出現在巴黎古監獄（Conciergerie）的一扇窗戶裏。1789年法國大革命後，瑪麗·安托瓦內特被囚禁在巴黎古監獄裏。後來，她與丈夫路易十六世一起被送上斷頭台。

喬利說：「我們當然不是在美化斷頭台這一死亡工具。」

德尚說，巴黎奧組委已經委託調查機構進行民意調查，結果顯示法國人民對開幕式持壓倒性的正面態度。

另據國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams），美國國家廣播公司稱，這是自2012年倫敦奧運會以來最多觀眾的奧運會開幕式。德國廣播公司（ARD）則稱，這是20年來最多觀眾的奧運會開幕式。

本文獲《聯合早報》授權轉載

