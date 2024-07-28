巴黎奧運｜男人最痛！足球員被踢下體畫面瘋傳　肇事者紅牌出場

2024巴黎奧運27日足球賽事如火如荼進行中，但就在C組比賽多明尼加對上西班牙的上半場補時期間，多明尼加前鋒Edison Azcona伸腳踢向西班牙後衛Pau Cubarsi鼠蹊部，Pau Cubarsi當場痛苦倒地打滾，Edison Azcona直接被裁判罰紅牌下場。



美聯社等報導，當時多明尼加與西班牙的分數為1比1平手，在被Pau Cubarsi犯規之後，躺在地上的Edison Azcona當場伸腳直直踢向Pau Cubarsi鼠蹊部，Pau Cubarsi倒地痛苦打滾，久久沒有站起來。

多明尼加前鋒Edison Azcona伸腳踢向西班牙後衛Pau Cubarsi鼠蹊部。（Reuters）

多明尼加前鋒Edison Azcona伸腳踢向西班牙後衛Pau Cubarsi鼠蹊部。（Reuters）

Pau Cubarsi當場痛苦倒地打滾。（Reuters）

Pau Cubarsi當場痛苦倒地打滾。（Reuters）

Edison Azcona直接被裁判罰紅牌下場。（Reuters）

事發後，裁判立刻拿出紅牌，罰Edison Azcona下場，引發多明尼加球員的抗議。

Edison Azcona被罰紅牌下場讓多明尼加在下半場付出代價，西班牙終場以3比1擊退多明尼加，在C組兩戰兩勝提早取得8強門票。Edison Azcona也將缺席接下來與烏茲別克的小組比賽。

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