哈梅內伊確認佩澤希齊揚出任總統　暗示伊朗願改善與西方關係

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於7月28日正式確認佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出任新總統，同日暗示伊朗願意放寬與西方國家的外交接觸，為解凍與西方敵對的關係重燃希望。



2024年7月28日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）確認佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出任新總統。（Reuters）

路透社報道，佩澤希齊揚被視為相對溫和，此前承諾奉行務實的外交政策，並放鬆國內鎮壓。由國營電視台直播的儀式上，哈梅內伊確認佩澤希齊揚為新總統，隨後發表講話。

哈梅內伊重申反對以色列，形容是「犯罪集團」和「恐怖組織」，他又指伊朗近年受到西方國家的惡劣對待，尤其是西方制裁扼殺伊朗的經濟和石油出口。

2024年7月28日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）確認佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出任新總統。（Reuters）

彭博社指出，哈梅內伊亦在講話中提到，「如果西方國家改變惡劣行徑」，德黑蘭可能會重新考慮與西方國家的外交優先事項。雖然他沒有詳細說明，但暗示伊朗與西方改善關係。

佩澤希齊揚同日重申，開展「建設性和有效」外交的承諾，並強調有必要統一國內四分五裂的政治格局，稱「只有通過趨同和遵守法律才能克服障礙。」